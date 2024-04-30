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Війська РФ змогли просунутись вперед: в ЗСУ назвали найгарячіші напрямки фронту

Юрій Берендій
30 квітня 2024, 22:26
В ЗСУ зазначають, що російські окупанти в Очеретиному продовжують спроби просунутись на захід силами відразу чотирьох військових бригад.
Війська РФ змогли просунутись вперед: в ЗСУ назвали найгарячіші напрямки фронту
Війська РФ просунулись вперед і закріпились на нових позиціях / Колаж Главред, фото: 43 окрема механізована бригада, 66 окрема механізована бригада Сухопутних військ ЗС України, deepstatemap

Ситуація на східному фронті поступово загострюється. Російські війська змогли просунутись в районі Очеретиного та закріпитись на зайнятих позиціях. Про це в ефірі телеканалу "Еспресо" повідомив речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця", підполковник Назар Волошин.

За його словами, найгарячішими напрямками в зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця" залишаються: Авдіївський, Бахмутський та Новопавлівський.

"Намагаючись захопити стратегічну ініціативу й прорвати лінію фронту, ворог зосередив свої основні зусилля на кількох напрямках, створивши певну перевагу в силах та засобах. Противник активно атакує по всій лінії фронту. На деяких напрямках росіяни мали тактичні успіхи, але відбувається динамічна зміна ситуації", - пояснив Волошин.

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Він додав, що російським окупантам вдалось просунутись вперед в районі населеного пункту Очеретине Донецької області і закріпитись на нових позиціях.

Волошин наголосив на тому, що Сили оборони України вживають необхідні заходи для того, щоб вибити сили противника з населеного пункту. Речник зазначив, що частина населеного пункту Очеретине в якій триває оборону противник перебуває в зоні вогневого контролю українських військ.

"Щоб прорвати оборону в тому напрямку, ворожа армія залучила до 4-х бригад. З нашого боку вживаються всі заходи для стабілізації ситуації, зокрема на Авдіївському напрямку та повернення контролю над селищем Очеретине. З цією метою були введені додаткові сили та засоби з резерву ЗСУ", - зауважив Волошин.

Наступ Росії 2024

Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов прогнозує, що РФ може піти в наступ на фронті найближчими місяцями. За його словами, дати відсіч ворогові без військової допомоги союзників Україні буде "катастрофічно важко".

Військовий експерт, полковник запасу СБУ Михайло Притула вважає, що окупанти можуть піти в новий наступ. Багато хто не виключає просування в напрямку Харкова. Постійні обстріли можуть вказувати на підготовку росіян.

Військовий експерт Михайло Самусь заявив, що РФ готує новий наступ на травень-червень, оскільки збирає резерв із контрактників.

Наступ РФ на Сході - бої за Очеретине

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, окупанти продовжують атакувати українські позиції в Очеретиному, тривають складні бої. Про це повідомив речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Назар Волошин.

Війська РФ захопили село Очеретине в Донецькій області. Це є найшвидше просунення армії РФ за останні місяці, що може загрожувати руйнуванням української оборони на заході від Авдіївки. Про це повідомляють журналісти Forbes.

Російські окупанти, прорвавши оборону ЗСУ біля Очеретиного, розширюють свої плацдарми від Новобахмутівки та Новокалинового, рухаючись у бік Новоолександрівки, пише військовий аналітик Сергій Згурець. Найскладніша ситуація склалася на Покровському та Курахівському напрямках. Саме на Покровському напрямку противник розширює свій плацдарм навколо Очеретиного.

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