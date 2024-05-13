Окупанти вже під Вовчанськом, Путін змінює Шойгу на "переправі": чого чекати на фронті

Аналітики погоджуються, що ЗС РФ у Харківській області радше "промацують" фронт.

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ЗС РФ прорвали кордон у Харківській області / Колаж: Главред, Фото: Facebook/UALandForces, Deepstatemap.live

11 травня російські війська почали прорив кордону на півночі Харківської області, повільно просуваючись усередину "сірої зони" і захоплюючи дрібні села. Тепер під загрозою окупації перебуває Вовчанськ. Багато експертів згодні, що це тільки початок стратегічного наступу ворога, а справжні бої під Харковом - лише розвідка боєм.

Тим часом Путін змінив свого улюбленця Сергія Шойгу на "економіста" Андрія Білоусова. У зв'язку з останніми подіями на фронті та зі змінами у військово-політичних московських кабінетах з'явилися логічні запитання: чи зробив Путін ставку на затяжну війну і чи справді впевнений у своїх силах загарбати більше території України включно з Харковом? Розбираємося в матеріалі Главреда.

Росія "пре" в Харківській області - міста і села області під вогнем

Російські війська продовжують насичувати своєю піхотою ділянку російсько-українського кордону в Харківській області, точніше - "сіру зону".

відео дня

Останні дні повідомлялося про повільне, але, на жаль, впевнене просування окупантів до Вовчанська. А сьогодні, 13 травня, бійці РДК опублікували відео, в якому підтвердили активність ворога в районі місцевого м'ясокомбінату.

Ситуація в Харківській області - дивіться відео РДК:

Паралельно з боку громадськості та деяких захисників загострилася критика на адресу Генштабу щодо нібито поганих фортифікаційних споруд, що дало змогу РФ просуватися вглиб нашої території. У відповідь експерт Олександр Коваленко зауважив, що йдеться про бої в "сірій зоні". В умовах війни спорудити оборонні лінії за 200 м від ворога, коли ділянки прострілюються мінометами та снайперами, фактично неможливо.

Хто такий Олександр Коваленко Коваленко Олександр народився 15 грудня 1981 року в Одесі. Закінчив Одеську Академію зв'язку ім. Попова. Попова. З 2014 року бере активну участь у протидії агресії Росії проти України. Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив". Провідний експерт Українського центру дослідження проблем безпеки. Український політичний та економічний блогер під ніком "Злий одесит".

ЗСУ відбивають атаки противника в міру своїх можливостей і наявних боєприпасів. У мережі вже предостатньо відео вдалих атак на цілі колони техніки окупантів.

Експерти погоджуються, що РФ у такий спосіб хоче відволікти ресурси ЗСУ від основних ділянок фронту (адже противник уже понад місяць наступає на Донецькому напрямку). Але ця "обманка" не повинна розслабляти військове керівництво, зазначають, наприклад, у DeepState, оскільки без стягнутих резервів тиск росіян під Харковом витримати не вдасться.

У що Україні виллється призначення Путіним Андрія Білоусова

12 травня стало відомо про призначення Андрія Білоусова міністром оборони РФ замість Сергія Шойгу. У російських ЗМІ його згадують як "ефективного" менеджера з фінансів. До призначення він курирував нарощування виробництва дронів.

ЗМІ вважають, що Білоусов займатиметься тільки матеріальним постачанням сил окупаційних військ і не втручатиметься в реалізацію військових планів Путіна-Герасимова.

Призначення Білоусова, на думку деяких ЗМІ, може означати посилення Путіним упевненості у своїй "перемозі", а значить затягуванням війни в Україні.

Літо буде спекотним - прогноз війни на травень-червень

Ще у квітні в середовищі українського волонтерського руху попереджали про початок великого наступу ЗС РФ - масштабнішого за ті бої, що ще в лютому загострилися на Донеччині.

"Це насправді багато визначає, тому ми зараз відступаємо все далі й далі. Фронт зміщується, росіяни в наступі. Це тільки початок їхнього наступу. Я бачу, що в травні почнеться цей великий наступ і буде дуже важка літня кампанія", - розповіла керівниця Центру підтримки аеророзвідки Марія Берлінська.

За словами аналітиків, найближчий час для ЗСУ і цивільних буде "похмурим" через брак БК і техніки. Найімовірніше, йшлося також про масовані атаки ворога, зосереджені на знищенні української енергетики.

Крім того, захопивши Вовчанськ, російські окупанти знову піддаватимуть Харків регулярним артилерійським ударам.

Не слід забувати, що Харків (поряд із Херсоном, Запоріжжям, Миколаєвом та Одесою) входить (і завжди входив) до стратегічних планів РФ із захоплення частини України.

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