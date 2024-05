Наступом на Харківщині окупанти переслідують 3 цілі: в ISW описали, чого хоче РФ

Російські окупанти своїм наступом у Харківській області переслідують три цілі: відтягнути українські сили з інших напрямків; просунутися до Харкова на таку відстань, яка дала б змогу бити з артилерії; створити "буферну зону" для захисту Бєлгорода й обмежити контрнаступальні операції захисників України у цьому регіоні.

До таких висновків дійшли аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW). Згідно з проаналізованими даними ISW, російські окупаційні війська здійснюють відносно обмежені наступальні операції вздовж російсько-українського кордону на півночі Харківської області. Зазначається, що окупантам вдається досягати тактично значущих успіхів на ділянках, які, ймовірно, менш захищені.

У той же час аналітики зазначають, що кількість російських окупантів, які беруть участь у цих обмежених операціях, і розгорнуте вздовж кордону на північному сході України угруповання військ країни-агресорки Росії вказує на те, що російські загарбники зараз не проводять широкомасштабну операцію з оточення чи захоплення міста Харків.

Аналітики нагадали слова речника ОСУВ "Хортиця" Назара Волошина, який казав, що російські загарбники намагаються просуватися у тих районах, які вже були спірними "сірими зонами". Зазначається, що це може свідчити про те, що захисники України не утримують стійких позицій у багатьох невеликих прикордонних населених пунктах.

В ISW зазначили, що російські окупанти, ймовірно, зіткнуться з більш інтенсивним опором, коли намагатимуться просуватися до населених пунктів на південь від кордону і в більші прикордонні населені пункти, такі як Липці і Вовчанськ. У той же час аналітики зазначили, що загарбники можуть просунутися вперед на таку відстань, яка дозволить обстрілювати Харків з артилерії, та посилити обстріли.

Що таке Інститут вивчення війни (ISW)?

Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія.

Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.