Наступом на Харківщині окупанти переслідують 3 цілі: в ISW описали, чого хоче РФ

Російські загарбники намагаються просунутися вперед у Харківській області, щоб досягнути трьох цілей.

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Наступом на Харківщині окупанти переслідують 3 цілі/ колаж: Главред, фото: 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха, міноборони РФ

Російські окупанти своїм наступом у Харківській області переслідують три цілі: відтягнути українські сили з інших напрямків; просунутися до Харкова на таку відстань, яка дала б змогу бити з артилерії; створити "буферну зону" для захисту Бєлгорода й обмежити контрнаступальні операції захисників України у цьому регіоні.

До таких висновків дійшли аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW). Згідно з проаналізованими даними ISW, російські окупаційні війська здійснюють відносно обмежені наступальні операції вздовж російсько-українського кордону на півночі Харківської області. Зазначається, що окупантам вдається досягати тактично значущих успіхів на ділянках, які, ймовірно, менш захищені.

У той же час аналітики зазначають, що кількість російських окупантів, які беруть участь у цих обмежених операціях, і розгорнуте вздовж кордону на північному сході України угруповання військ країни-агресорки Росії вказує на те, що російські загарбники зараз не проводять широкомасштабну операцію з оточення чи захоплення міста Харків.

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Аналітики нагадали слова речника ОСУВ "Хортиця" Назара Волошина, який казав, що російські загарбники намагаються просуватися у тих районах, які вже були спірними "сірими зонами". Зазначається, що це може свідчити про те, що захисники України не утримують стійких позицій у багатьох невеликих прикордонних населених пунктах.

В ISW зазначили, що російські окупанти, ймовірно, зіткнуться з більш інтенсивним опором, коли намагатимуться просуватися до населених пунктів на південь від кордону і в більші прикордонні населені пункти, такі як Липці і Вовчанськ. У той же час аналітики зазначили, що загарбники можуть просунутися вперед на таку відстань, яка дозволить обстрілювати Харків з артилерії, та посилити обстріли.

Що таке Інститут вивчення війни (ISW)? Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія. Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.

Ситуація у Харківській області – останні новини

Раніше у Харківській ОВА розкрили деталі важких боїв на Харківщині. Ворожі ДРГ шукали слабкі позиції на кордоні, але всі спроби зупинили Сили оборони України, розповів начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Також зазначалося, що військові кажуть про серйозне просування РФ на Харківщині. Російські окупанти намагаються захопити село Глибоке, яке веде до дамби Трав'янського водосховища.

Президент України Володимир Зеленський розповів, де ведуться контрударні дії. Президент України двічі заслухав доповіді головкома ЗСУ, на Харківщині посилюють українські підрозділи.

Нагадаємо, у Зеленського назвали головну мету російського наступу на Харківщині. Росія накопичувала ресурси для наступу, підкреслив Михайло Подоляк.

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