Загроза напівоточення Харкова: експерт назвав головну мету наступу РФ

Ствольна артилерія зможе дістати до північних і північно-східних околиць Харкова, попередив Олександр Мусієнко.

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/ Колаж: Главред, фото: facebook.com/musiienkoua, 241 окрема бригада Сил територіальної оборони ЗСУ

Стратегічна мета окупантів РФ - напівоточення Харкова з північного, східного і західного напрямку, заявив військовий експерт Олександр Мусієнко.

Як підкреслив він у коментарі РБК-Україна, успішність завдання для РФ залежатиме від швидкості та обсягів пакетів західної допомоги, готовності нашого командування діяти і перекидати сили з Донбасу на північний схід.

"Я бачу намір поставити наше командування перед дилемою, що захищати в першу чергу. Тобто продовжувати оборонні операції в Донецькій області з перекиданням додаткових сил, або все-таки перекинути їх у Харківську область. Але основна причина наступу - це напівоточення Харкова. У цьому сенсі відволікання військ є одним з елементом масштабної операції, початок якої ми спостерігаємо", - вважає експерт.

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Загроза для Харкова

Водночас він попередив про те, що російські окупанти зможуть використовувати для обстрілу Харкова свою артилерію, якщо їм вдасться підійти до міста на відстань 25-30 кілометрів, якщо росіяни просунуться до села Липці.

"Потрібно розуміти, що там буде 25-30 кілометрів, а цього достатньо, щоб забезпечити вогневий вплив. Тобто ствольна артилерія зможе дістати до північних і північно-східних околиць Харкова. Сподіваюся, що наступальний темп вдасться збити, і ми зупинимо їх у результаті комплексних оборонних дій", - каже експерт.

Він також додав, що перебіг подій залежить від того, як швидко Україна зміцнить свої сили на півночі Харківської області, скільки зброї буде використано і як швидко відбуватимуться поставки допомоги від країн Заходу.

"Якщо буде вжито весь комплекс заходів, думаю, їм не дадуть просунутися далі ніж на 1-2 кілометри. Якщо ні, доведеться відійти вже на лінії оборони по Харкову. Вони досить міцні і зможуть довго стримувати ворога", - додав Мусієнко.

Наступ РФ на Харківщині - останні новини за темою

Раніше у Зеленського назвали головну мету російського наступу на Харківщині. Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк заявив про те, що ескалація на фронті на Харківщині - це спроба Росії захопити ще хоча б маленьку частину територій для поліпшення своїх позицій перед тим, як Україна позбудеться дефіцитів у зброї та техніці.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що росіяни завдають ударів по Вовчанську, були спроби проривів ворожих диверсантів, сказав голова Харківської ОВА Олег Синєгубов. Ситуація на півночі загострилася, проте Харкову загрози немає.

Росія почала нову хвилю наступу на Харківщині, сказав президент Володимир Зеленський. Сили оборони відбивають атаки. Тривають важкі бої.

Хто такий Олександр Мусієнко Олександр Мусієнко - блогер і експерт. Є головою недержавної організації "Центр військово-правових досліджень". Виступає в якості експерта в ефірах телеканалів, пише My.ua.

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