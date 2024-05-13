УкрРус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

Загроза напівоточення Харкова: експерт назвав головну мету наступу РФ

Олексій Тесля
13 травня 2024, 02:30
77
Ствольна артилерія зможе дістати до північних і північно-східних околиць Харкова, попередив Олександр Мусієнко.
Олександр Мусієнко, ЗСУ
/ Колаж: Главред, фото: facebook.com/musiienkoua, 241 окрема бригада Сил територіальної оборони ЗСУ

Стратегічна мета окупантів РФ - напівоточення Харкова з північного, східного і західного напрямку, заявив військовий експерт Олександр Мусієнко.

Як підкреслив він у коментарі РБК-Україна, успішність завдання для РФ залежатиме від швидкості та обсягів пакетів західної допомоги, готовності нашого командування діяти і перекидати сили з Донбасу на північний схід.

"Я бачу намір поставити наше командування перед дилемою, що захищати в першу чергу. Тобто продовжувати оборонні операції в Донецькій області з перекиданням додаткових сил, або все-таки перекинути їх у Харківську область. Але основна причина наступу - це напівоточення Харкова. У цьому сенсі відволікання військ є одним з елементом масштабної операції, початок якої ми спостерігаємо", - вважає експерт.

відео дня

Загроза для Харкова

Водночас він попередив про те, що російські окупанти зможуть використовувати для обстрілу Харкова свою артилерію, якщо їм вдасться підійти до міста на відстань 25-30 кілометрів, якщо росіяни просунуться до села Липці.

"Потрібно розуміти, що там буде 25-30 кілометрів, а цього достатньо, щоб забезпечити вогневий вплив. Тобто ствольна артилерія зможе дістати до північних і північно-східних околиць Харкова. Сподіваюся, що наступальний темп вдасться збити, і ми зупинимо їх у результаті комплексних оборонних дій", - каже експерт.

Він також додав, що перебіг подій залежить від того, як швидко Україна зміцнить свої сили на півночі Харківської області, скільки зброї буде використано і як швидко відбуватимуться поставки допомоги від країн Заходу.

"Якщо буде вжито весь комплекс заходів, думаю, їм не дадуть просунутися далі ніж на 1-2 кілометри. Якщо ні, доведеться відійти вже на лінії оборони по Харкову. Вони досить міцні і зможуть довго стримувати ворога", - додав Мусієнко.

Наступ РФ на Харківщині - останні новини за темою

Раніше у Зеленського назвали головну мету російського наступу на Харківщині. Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк заявив про те, що ескалація на фронті на Харківщині - це спроба Росії захопити ще хоча б маленьку частину територій для поліпшення своїх позицій перед тим, як Україна позбудеться дефіцитів у зброї та техніці.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що росіяни завдають ударів по Вовчанську, були спроби проривів ворожих диверсантів, сказав голова Харківської ОВА Олег Синєгубов. Ситуація на півночі загострилася, проте Харкову загрози немає.

Росія почала нову хвилю наступу на Харківщині, сказав президент Володимир Зеленський. Сили оборони відбивають атаки. Тривають важкі бої.

Хто такий Олександр Мусієнко

Олександр Мусієнко - блогер і експерт. Є головою недержавної організації "Центр військово-правових досліджень". Виступає в якості експерта в ефірах телеканалів, пише My.ua.

Більше новин:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Харківська область Олександр Мусієнко війна Росії та України
Реклама

Головне за день

"Абсурд": генерал ЗСУ розніс звинувачення у відсутності укріплень на Харківщині

"Абсурд": генерал ЗСУ розніс звинувачення у відсутності укріплень на Харківщині

23:42 Україна
Міноборони РФ очолить людина Путіна: що відомо про Андрія Бєлоусова

Міноборони РФ очолить людина Путіна: що відомо про Андрія Бєлоусова

22:19 Світ
Путін прибрав Шойгу з посади міністра оборони і звільнив Патрушева

Путін прибрав Шойгу з посади міністра оборони і звільнив Патрушева

21:41 Світ
Всі головні новини

Популярне

Заморозки -3 і грози: синоптик попередив про сильний холод і назвав дату потепління 97599

Заморозки -3 і грози: синоптик попередив про сильний холод і назвав дату потепління

Гороскоп на завтра 13 травня: Терезам - день випробувань, Скорпіонам - неймовірна удача 25668

Гороскоп на завтра 13 травня: Терезам - день випробувань, Скорпіонам - неймовірна удача

Гороскоп на тиждень з 13 по 19 травня: Рибам - лінь, Дівам - цінний подарунок 19115

Гороскоп на тиждень з 13 по 19 травня: Рибам - лінь, Дівам - цінний подарунок

Гороскоп Таро на тиждень із 13 до 19 травня: Ракам - економити, Дівам - гармонія в сім'ї 13537

Гороскоп Таро на тиждень із 13 до 19 травня: Ракам - економити, Дівам - гармонія в сім'ї

Останні новини

03:30

Яка помилка під час поливу рослин може їх вбити: мало хто про це здогадується

02:30

Загроза напівоточення Харкова: експерт назвав головну мету наступу РФ

01:30

Найкращі з найгірших: хто отримав найменшу кількість балів на Євробаченні-2024Відео

12 травня, неділя
23:42

"Абсурд": генерал ЗСУ розніс звинувачення у відсутності укріплень на Харківщині

22:57

Дантес розповів про "зраду" мами: "За що вона так зі мною?"

Путін зрозумів, що може програти війну, тому погрожує "ядеркою" – Олександр СотникПутін зрозумів, що може програти війну, тому погрожує "ядеркою" – Олександр Сотник
22:19

Міноборони РФ очолить людина Путіна: що відомо про Андрія Бєлоусова

22:07

Популярний український тік-токер уперше стане батьком

21:41

Путін прибрав Шойгу з посади міністра оборони і звільнив Патрушева

21:40

Примат тваринного над людським: рецензія на фільм "Королівство планети мавп"

Реклама
21:30

РФ може оточити Харків: майор про загрозу удару 120-тисячного "кулака"

21:00

Що відбувається на Харківщині: генерал ЗСУ зробив заяву про ситуацію біля кордону

20:34

Нещастя обрушиться на всю сім'ю: що не можна робити 13 травня

20:20

Україна виграє війну: у США зробили гучну заяву і назвали умову

19:47

Аlyona Аlyona & Jerry Heil висловилися про своє 3 місце на Євробаченні-2024Відео

19:31

"Сіра зона" стала полем бою: Зеленський назвав мету РФ у Харківській області

19:31

Погода буде холодною та дощовою: синоптик назвала дату довгоочікуваного потепління

19:15

"Я добре їх знаю": Трамп хвалькувато пообіцяв закінчити "жахливу" війну в Україні

19:09

Як США (не)допомагають Ізраїлю, і чому Україні пощастило трохи більшеПогляд

19:02

Наступ РФ у Харківській області: у США зробили прогноз про східний фронт

18:56

Нідерланди назвали причину відсторонення Joost Klein від фіналу Євробачення-2024

Реклама
18:44

Наближається найважчий період, найближчі тижні будуть похмурими - NYT про бої під Харковом

18:19

Бригада ЗСУ загнала росіян у "капкан": розкрито деталі боїв на сході

17:45

Хто з вʼязнів зможе воювати у ЗСУ: розʼяснення Міноборони

17:39

Ситуація на півночі Харківщини: тривають бої в районі 6 сіл, вводяться резерви - ЗСУ

17:21

"Стирати Харків артою": тривожний прогноз щодо наступу РФ на півночі

16:30

Довгострокова мета - оточити Харків: експерт пояснив наступ військ РФ

16:20

Росія знову підняла бойову авіацію: у кількох містах - вибухи

16:17

Євробачення-2024: фінал конкурсу "розтоптав" усі переможні прогнози букмекерів

16:12

ЗСУ перейшли до контрударів: підполковник назвав "гарячі" точки на Харківщині

16:11

"Фальшивий наступ": аналітики розкрили "обман" Росії та загрози для армії України

15:33

Чоловік знайшов дивовижну знахідку під люком: підземний тунель із бункерами

15:30

Поле бою на Харківщині розширюється: в ОВА - про ситуацію в області

15:29

Що було відомо про плани Путіна в Харківській області: у ГУР розкрили деталі

14:34

Щоб захистити Україну: в одній з країн НАТО запропонували несподіване рішення

14:13

Заморозки -3 і грози: синоптик попередив про сильний холод і назвав дату потепління

13:50

Євробачення-2024: про що пісня The Code переможця Nemo - переклад текстуВідео

13:46

Фінансовий гороскоп на тиждень з 13 по 19 травня: кому буде "туго" з грошима

13:31

РФ готує потужні гібридні атаки на європейські столиці: у розвідці попередили

12:39

У Бєлгороді після вибуху зсередини "склався" підʼїзд 10-поверхового будинку з росіянамиВідео

12:35

"Жорсткі оборонні бої": Сирський заявив про загострення ситуації на фронті

Реклама
12:19

"Не ставиться під сумнів ": Шольц сказав, чи висилатимуть українських чоловіків з Німеччини

11:47

DeepState: росіяни підібралися до Вовчанська, ситуація загрожує стати критичною

11:34

Гороскоп на тиждень з 13 по 19 травня: Рибам - лінь, Дівам - цінний подарунок

11:21

Вся родина опинилася під завалами, є жертва: окупанти вдарили по Вовчанську на ХарківщиніВідео

10:22

ГУР потужно уразило три військові об'єкти у Росії: джерела розповіли деталі

10:18

"Путіну не можуть сказати "ні": РФ може напасти на Сувалкський коридор – Жирохов

10:12

"Трапиться заморозка війни": коли закінчаться бойові дії в Україні - важливий прогнозВідео

10:01

Гороскоп Таро на тиждень із 13 до 19 травня: Ракам - економити, Дівам - гармонія в сім'ї

09:44

"Ризикований крок" РФ у Харківській області: в ISW розкрили, що там відбувається

09:26

Гороскоп на завтра 13 травня: Терезам - день випробувань, Скорпіонам - неймовірна удача

^
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024
Пасха 2024
Великдень 2024 в Україні: дати для православних і католиківЦерковний календар на 2024 рікЩо має бути на столі на Великдень: список страв і традиціїЧому Україна перейшла на новий календар, але Пасха - у травні: як визначається датаВеликдень 2024: що можна і не можна класти у кошик до церквиЯке сьогодні святоВеликий піст 2024Китайський Новий рік 2024
Новини України
Новини КиєваПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітикаТелеграм новини України
Привітання
З днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінці
Синоптик
Магнітна буряПрогноз погоди
Цікаве
Усе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з Авраменком
Війна з Росією
Бавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОКонтрнаступ ЗСУ
Лайфхаки
ПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про сало
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Мода та краса
Гарний манікюрЖіночі стрижкиМодні помилкиФарбування волоссяНовини модиПоради від Андре Тана
Персони
Володимир Зеленський новостиВолодимир Путін новиниКирило Буданов новиниВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти