Міноборони РФ очолить людина Путіна: що відомо про Андрія Бєлоусова

Диктатор Володимир Путін представив Раді федерації для проведення консультацій кандидатуру Андрія Бєлоусова на посаду міністра оборони РФ замість Сергія Шойгу.
Про перестановки в Кремлі йдеться в повідомленні в Telegram верхньої палати парламенту країни-агресора.
Відомо, що Бєлоусов - в.о. першого віце-прем'єра Росії, раніше обіймав посади міністра економічного розвитку і помічника президента з економічних питань. Як пишуть росЗМІ, в армії Бєлоусов не служив, однак це не завадило Путіну вибрати його кандидатуру на посаду міністра оборони. Утім, Шойгу також не служив в армії.
З офіційної біографії відомо, що Бєлоусов у 90-х і на початку 200-х був науковим співробітником Інституту народно-господарського прогнозування РАН.
Після цього обіймав посаду заступника міністра економічного розвитку і торгівлі, заступника міністра економічного розвитку, а потім працював у департаменті економіки і фінансів апарату уряду РФ.
Бєлоусова називали "людиною команди Германа Грефа". А під час кризи 2008 року Білоусов особисто готував для Путіна антикризові документи.
Після цього Бєлоусов очолював мінекономрозвитку РФ, а також був помічником Путіна з економічних питань.
У січні 2020 року Бєлоусова призначили першим заступником голови уряду Росії. Наприкінці квітня - травні 2020 року протягом трьох тижнів виконував обов'язки прем'єр-міністра.
З липня 2022 року Бєлоусов перебуває під санкціями ЄС за підтримку війни Росії проти України.
Раніше повідомлялося про те, що Путін прибрав Миколу Патрушева з посади секретаря Радбезу РФ. Глава Кремля Володимир Путін у неділю, 12 травня, вніс свої пропозиції щодо зміни керівництва в силовому блоці та відомствах, які за Конституцією залишаються прерогативою президента.
Як повідомлялося раніше, у Росії силовики затримали заступника Шойгу після спецоперації ГУР. У Кремлі прекрасно знали про хабарництво Тимура Іванова, однак це не ставало приводом для його притягнення до відповідальності.
Як повідомлялося раніше, Путін "наїхав" на Патрушева і Шойгу. Угруповання Шойгу, Патрушева і Сєчіна з'ясовують між собою стосунки для вирішення питань після "перевиборів Путіна", вважають американські аналітики.
Хто такий Андрій Бєлоусов
Народився 1959 року. Обіймав посаду першого заступника голови уряду РФ у 2020-2024 рр. Був міністром економічного розвитку країни-агресора у 2012-2013 рр. Був помічником президента РФ з економічних питань у 2013-2020 рр. Із 2022 року, через вторгнення Росії в Україну, перебуває під міжнародними санкціями всіх країн Євросоюзу, США та низки інших держав, пише Вікіпедія.
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