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Наближається найважчий період, найближчі тижні будуть похмурими - NYT про бої під Харковом

Яна Ставська
12 травня 2024, 18:44
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ЗСУ виснажені, тому мають бути обережними, йдеться в матеріалі журналістів.
Наближається найважчий період, найближчі тижні будуть похмурими - NYT про бої під Харковом
Тривають запеклі бої в Харківській області / Колаж Главреда. Фото: DeepState, Стерненко

Російсько-українська війна наближається до найважчого періоду для української оборони через наступ РФ під Харковом. Наступні тижні будуть для ЗСУ "дуже похмурими", вважають опитані NYT військові аналітики.

На їхню думку, метою нового наступу росіян на північ Харківської області не обов'язково має стати окупація Харкова, для ворога важливо відволікти ресурси українських військових від фронту на Сході.

"Ймовірно, найближчі тижні стануть дуже похмурими для ЗСУ. Поки що наступ здається невеликим за масштабом, але він (покликаний) підірвати моральний дух українців - як цивільних, так і військових", - цитує NYT висновки експертів.

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Цей період аналітики називають "одним із найважчих моментів для України".

Водночас експерти сумніваються, що РФ вистачить ресурсів дійти прямо до Харкова або прорвати в тому місці оборону.

Наступ Росії 2024 - бої на Харківщині

Рано вранці 10 травня російські окупанти пішли на прорив кордону в Харківській області з боку Курської, Бєлгородської та Брянської областей. Почалася негайна евакуація цивільного населення. Напередодні на тій ділянці фронту фіксували угруповання ЗС РФ у 50 тисяч особового складу.

За підсумками боїв у Харківській області російські окупанти станом на 12 травня окупували шість сіл у прикордонній зоні - Стрілече, Пильне, Красне, Борисівку, Огірцеве і Плетенівку. Практично всі вони були в "сірій зоні". Без введення резервів на цю ділянку фронту ситуація загрожує стати критичною, вважають аналітики.

Місцева влада підтверджує, що кількість населених пунктів, де тривають активні бойові дії, збільшилася. Сили оборони України продовжують оборонну операцію.

Що за місто Вовчанськ?

Вовчанськ - місто в Україні, Чугуївському районі Харківської області, центр Вовчанської міської громади, колишній районний центр однойменного району. Згідно з даними станом на 2022 рік, у місті проживало близько 3500 осіб, пише Вікіпедія.

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