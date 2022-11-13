Окупанти натовпом зґвалтували 12-річну: деталі моторошного злочину у Кремінній

Російські військові скоюють сексуальні злочини в Україні / Reuters

Російські окупанти в Україні здійснюють сексуальні злочини проти жінок і дітей.

Один із загарбників РФ розповів про групове зґвалтування 12-річної дівчинки в Кремінній Луганської області. Перехоплення переговорів публікує СБУ.

"Коротше, ось ці військовослужбовці, згвалтували 12-річну дівчину, 10 осіб, їх знайти не можуть. І тому не випускають в місто нікого", - розповідає дівчині окупант.

Відзначимо, що його нещодавно мобілізували в РФ, і його підрозділ базується в Кремінній Луганської області.

При цьому ще один мобілізований РФ під Бахмута теж скаржиться на обмеження в пересуванні з цієї ж причини.

"Ну коротше, тепер ні в місто, нікуди не виїдемо ... там дезертири, коротше, бабу згвалтували. Або, кажуть, дезертири мобілізовані, або добровольці", - додав окупант.

Нагадаємо, раніше було встановлено особу ще одного російського окупанта, який на Київщині ґвалтував жінок.

Військовим злочинцем виявився 20-річний радіотелефоніст 30-ї окремої мотострілецької бригади РФ Булат Фассахов.

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