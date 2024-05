Темп наступу РФ сповільнився: окупанти застосували нову тактику на Харківщині - ISW

Темп російського наступу на півночі Харківської області сповільнився за останні 24 години. Ймовірно, це трапилося через нову тактику військових і великі втрати росіян. Аналітики Інституту вивчення війни зазначають у своєму звіті, що окупанти планують об'єднати плацдарми в Липцях і Вовчанську та створити прикордонну "буферну зону".

Як пишуть експерти ISW, російські війська віддають перевагу створенню "буферної зони" в районі кордону, а не глибокому проникненню на територію Харківської області.

Кілька українських військових чиновників повідомили 14 травня, що, на їхню думку, ситуація в Харківській області повільно стабілізується.

Кілька російських і українських джерел також повідомили, що російські війська використовують нову тактику на Харківському напрямку - невеликі штурмові групи чисельністю не більше п'яти осіб проникають на українські позиції, а потім об'єднуються з іншими невеликими штурмовими групами у більшу ударну групу.

Військові аналітики вважають, що використання невеликих штурмових груп може сприяти збільшенню втрат живої сили росіян і техніки та уповільненню загального темпу наступу на цьому напрямку.

Один російський військовий коментатор, який раніше служив інструктором підрозділу "Штурм-З", поскаржився, робота невеликих російських штурмових груп свідчить про погану підготовку, а не про нову ефективну тактику.

Начальник Генерального штабу України генерал-майор Анатолій Баргилевич припустив, що російські війська втратили до 1 740 солдатів на Харківському напрямку лише за останню добу, що є дуже високим показником.

ISW не може підтвердити цю цифру, але ймовірний рівень втрат відповідає загальному уповільненню темпів наступу, яке спостерігалося 14 травня.

Аналітики Інституту вивчення війни вважають, що якщо темпи російських операцій залишаться відносно низькими, окупанти, ймовірно, зосередяться на закріпленні нових позицій та нарощуванні бокового виступу на Харківщині через об'єднання угруповань у Липцях та Вовчанську і створення "буферної зони" в прикордонній зоні, замість того, щоб просуватися далі вглиб області.

Що таке Інститут вивчення війни (ISW)?

Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія.

Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.