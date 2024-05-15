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Темп наступу РФ сповільнився: окупанти застосували нову тактику на Харківщині - ISW

Анна Ярославська
15 травня 2024, 07:42
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Використання невеликих штурмових груп може сприяти збільшенню втрат живої сили росіян і техніки.
ВДУ, карта Глибокої держави
На Харківщині окупанти використали нову тактику наступу / Колаж: Главред, фото: ОК "Захід", deepstatemap

Темп російського наступу на півночі Харківської області сповільнився за останні 24 години. Ймовірно, це трапилося через нову тактику військових і великі втрати росіян. Аналітики Інституту вивчення війни зазначають у своєму звіті, що окупанти планують об'єднати плацдарми в Липцях і Вовчанську та створити прикордонну "буферну зону".

Як пишуть експерти ISW, російські війська віддають перевагу створенню "буферної зони" в районі кордону, а не глибокому проникненню на територію Харківської області.

Кілька українських військових чиновників повідомили 14 травня, що, на їхню думку, ситуація в Харківській області повільно стабілізується.

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Окупанти використовують нову тактику

Кілька російських і українських джерел також повідомили, що російські війська використовують нову тактику на Харківському напрямку - невеликі штурмові групи чисельністю не більше п'яти осіб проникають на українські позиції, а потім об'єднуються з іншими невеликими штурмовими групами у більшу ударну групу.

Військові аналітики вважають, що використання невеликих штурмових груп може сприяти збільшенню втрат живої сили росіян і техніки та уповільненню загального темпу наступу на цьому напрямку.

Один російський військовий коментатор, який раніше служив інструктором підрозділу "Штурм-З", поскаржився, робота невеликих російських штурмових груп свідчить про погану підготовку, а не про нову ефективну тактику.

Армія РФ зазнає великих втрат

Начальник Генерального штабу України генерал-майор Анатолій Баргилевич припустив, що російські війська втратили до 1 740 солдатів на Харківському напрямку лише за останню добу, що є дуже високим показником.

ISW не може підтвердити цю цифру, але ймовірний рівень втрат відповідає загальному уповільненню темпів наступу, яке спостерігалося 14 травня.

Втрати армії РФ станом на ранок 14 травня ​
Втрати армії РФ станом на ранок 14 травня ​ / Інфографіка: Главред

У чому план окупантів на Харківщині

Аналітики Інституту вивчення війни вважають, що якщо темпи російських операцій залишаться відносно низькими, окупанти, ймовірно, зосередяться на закріпленні нових позицій та нарощуванні бокового виступу на Харківщині через об'єднання угруповань у Липцях та Вовчанську і створення "буферної зони" в прикордонній зоні, замість того, щоб просуватися далі вглиб області.

Що таке Інститут вивчення війни (ISW)?

Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія.

Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.

Наступ Росії 2024 - бої на Харківщині

14 травня аналітики моніторингового каналу DeepState повідомили, що ворог просунувся біля Вовчанська та Калинівки. Ситуація в Красногорівці потребує уточнення.

Російські окупаційні війська, які зараз намагаються просуватися в Харківській області, не зможуть досягти серйозних успіхів у цьому районі. Про це заявив заступник спікера Держдепу США Ведант Пател.

У Харківській області ситуація на фронті наближається до критичної, а російські окупанти можуть атакувати в напрямку Сум. Про це заявив начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов.

За його словами, атаки росіян у Харківській області триватимуть ще три-чотири дні, після чого війська РФ, як очікується, "зроблять рішучий наступ у напрямку Сум". Водночас Буданов прогнозує, що стабілізувати фронт і потіснити росіян через кордон вдасться протягом наступних кількох днів.

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