Найближчі півтора місяця - найскладніші: комбат розкрив плани РФ на Харківщині

Росіяни вирішили відтягнути в інше місце певну кількість сил та засобів, щоб захопити Донецьку та Луганську область, сказав Юрій Федоренко.

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Найближчі півтора місяця ворог буде активно проводити штурми в Харківській області / Колаж: Главред, фото: 56 окрема мотопіхотна Маріупольська бригада, 117 окрема бригада територіальної оборони

На Харківщині росіяни посилюватимуть ударно-штурмові дії, переміщуватимуть резерви та перегруповуватимуться. Найближчі півтора місяця будуть найбільш напруженими. Про це заявив командир батальйону ударних БпАК "Ахіллес" 92-ї окремої штурмової бригади імені кошового отамана Івана Сірка Юрій Федоренко в ефірі "Еспресо".

"Важливо розуміти, що у противника є невеличкий "люфт" по часу – півтора місяця, коли Сили оборони отримають максимальну кількість засобів у рамках загальновійськової допомоги. Тоді на більшості відтинків ми зможемо позбавити ворога вчиняти ударно-штурмові дії. Саме тому найближчі півтора місяця противник буде достатньо активно проводити ударно-штурмові дії в Харківській області. Росіяни будуть задіювати резерви і все наявне озброєння", - розповів Федоренко.

За його словами, російські війська не відмовилися від своїх намірів знищити українську державність. Окупанти мають певну поетапність захоплення українських територій. Федоренко зауважив, що для ворога приорітетними областями є Донецька та Луганська. Тому росіяни вирішили відтягнути в інше місце певну кількість сил та засобів, які приймали участь в бойових діях на цих напрямках.

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"Інформаційна пропаганда в Російській Федерації це підтримує, мовляв Харків - дуже важливе місце. Тому вони почали переходити державний кордон і штурмувати позиції саме в Харківській області. Для нас це також надзвичайно важливе стратегічне місто. Тому так чи інакше, Сили оборони будуть задіювати там резерви", - пояснив військовий.

Федоренко наголосив, що російські окупанти не матимуть значних тактичних успіхів. Адже в Україні готувалися до зустрічі ворога, а західна військова допомога відкриє нові можливості для ЗСУ.

"До зустрічі противника готувалися. Це стосується інженерно-фортифікаційних споруд і кількості сил та засобів, які задіяні для оборони Харківської області. Також через міжнародну військову допомогу ми будемо мати можливості бити основні засоби противника більш ретельно. А це авіація, яка застосовує керовані авіабомби, різні пускові установки, які обстрілюють як місто Харків, так і прифронтовому, фронтову територію. Тому буде складно, але ми точно вистоїмо", - наголосив Федоренко.

Хто такий Юрій Федоренко? Юрій Федоренко - український політик, правозахисник, громадський діяч та військовик. Депутат Київської міської ради з 1 грудня 2020 року. Секретар постійної комісії Київської міської ради з питань архітектури, містопланування та земельних відносин. З першого дня повномасштабного російського вторгнення в Україну воював у складі 112 бригади 128 батальйону Тероборони на посаді командира 4 роти. 9 лютого 2023 року Федоренко очолив одну з перших в Україні рот ударних авіаційних комплексів (РУБпАК "Ахіллес") у складі 92-ї ОМБр імені кошового отамана Івана Сірка. 31 січня 2024 року рота масштабувалася у батальйон (БУБпАК "Ахіллес"), пише Вікіпедія.

Ситуація у Харківській області – останні новини

Нагадаємо, українські захисники зупинили наступ окупантів у Вовчанську на Харківщині і частково витіснили їх з міста, повідомляє Генштаб ЗСУ. Російські сили продовжують завдавати авіаційних ударів у різних районах, а також використовують техніку, зокрема танки, у Вовчанську.

Також на Харківському напрямку ситуація стає напруженою, Росія намагається змусити Україну перекинути резерви з інших ділянок фронту. Офіцер ЗСУ Тарас Березовець, вважає, що окупанти не планують широкомасштабного наступу.

Як повідомляв Главред, президент Зеленський повідомив, що ситуацію в Харківській області частково вдалося стабілізувати, але не повністю. Українські військові знищують російську піхоту та техніку артилерією та дронами.

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