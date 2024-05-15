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Завдання виконані на 100%: в ОВА прокоментували гори із "зубів дракона" на Харківщині

Руслана Заклінська
15 травня 2024, 16:37
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Фото, що поширюються в мережах, показують лише 0,4% від загальної кількості встановлених тетраедрів, заявив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Завдання виконані на 100%: в ОВА прокоментували гори із 'зубів дракона' на Харківщині
Синєгубов спростував дезінформацію про "зуби дракона" / Колаж: Главред, фото: defence-ua.com, DeepState

Усі роботи щодо встановлення тетраедрів з єгозою розраховані на 2023-2024 роки. Завдання із встановлення "зубів дракона" на Харківщині, поставлені військовими на 2023 рік, виконані на 100%. Про це заявив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За його словами, частину робіт, запланованих на 2024 рік, вже почали виконувати, однак призупинили через постійні обстріли. Виконання цих робіт продовжать, коли фізично для цього буде можливість.

"На фото, що розповсюджують в мережах, зображені залишки матеріалів, які на прохання однієї з бригад вивіз підрядник для подальшого встановлення. Важливо: ті залишки — це 0,4% від загальної виконаної роботи з огороджень такого типу. Тобто це далеко не стратегічна кількість тетраедрів, яка б "за словами деяких блогерів" могла б взагалі теоретично вплинути на хід бойових дій", - зазначив Синєгубов.

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Очільник Харківської ОВА наголосив, що розповсюдження такої дезінформації дискредитує військових та виконавців усіх оборонних робіт. Синєгубов зауважив, що усі інформаційні вкиди, зокрема про відсутність влади в області, захоплення Вовчанська, ремонти доріг на Вовчанськ за майже 400 млн грн, та відсутність фортифікацій, розпочалися в день наступу окупантів на Вовчанськ.

"Всі ці матеріали виходили в приблизно однаковий час, з однаковими заголовками. Це ІПСО, яке спрямоване на дискредитацію військових, влади, поширення хаосу та ворожнечі між українцями", - додав він.

Хто такий Олег Синєгубов?

Олег Синєгубов - голова Харківської обласної державної адміністрації. Від початку повномасштабного військового вторгнення агресора Росії в Україну обіймає посаду начальника Харківської обласної військової адміністрації.

Раніше, у період з 11 листопада 2019 року по 24 грудня 2021 року, керував Полтавською обласною державною адміністрацією.

Наступ РФ у Харківські області - питання щодо фортифікацій

Як повідомляв Главред, у Харківській області виявили покинуті бетонні загородження "зуби дракона", які мали бути використані для укріплення кордону. За даними DeepState, ці загородження лежать на місці вже з літа 2023 року.

Також Комітет з нацбезпеки може запросити на слухання військових, відповідальних за будівництво ліній оборони в Харківській області та інших регіонах. Член комітету, нардепка Соломія Бобровська, вказала, що першу і другу лінії у Харківській області відповідальні військові будували, а третю - цивільні.

Крім цього, начальник Вовчанської міської військової адміністрації Тамаз Гамбарашвілі заявив, що фортифікаційні споруди на Харківщині будувалися під постійними обстрілами. Хоча будівництво було ускладнене, військові та будівельники доклали максимальних зусиль, щоб зміцнити оборону.

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війна в Україні Харківська область війна Росії та України Олег Синегубов
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