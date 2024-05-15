Широкомасштабного наступу не буде: експерт розповів про ситуацію в Харкові

Ситуація на півночі Харківщини давно прогнозувалася воєнною розвідкою, тому не стала сюрпризом, сказав політолог.

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Армія Росії наступає на Харківський напрямок / колаж: Главред, фото: ОК "Захід", 66 окрема механізована бригада сухопутних військ ЗС України

Останніми днями ситуація на Харківському напрямку стала напруженою. Війська країни-агресорки намагаються змусити Україну перекинути резерви з інших ділянок фронту, насамперед з Куп'янська та Часового Яру. Проте, в той же час, з огляду на залучену кількість бронетехніки, окупанти не планують широкомасштабний наступ. Так вважає офіцер ЗСУ, політолог Тарас Березовець, передає 24 канал. Він додав, що зараз відбувається перевірка боєм.

Березовець також розповів, що його підрозділ певний час виконував бойові завдання на півночі Харківщини, а саме у районі Вовчанська та прилеглих населених пунктах. Відтак військові знайомі з місцевістю, оборонними позиціями та логікою противника.

За його словами, будівництво інженерних фортифікаційних споруд розпочалося наприкінці 2022 року, одразу після звільнення регіону, і тривало у 2023 році.

відео дня

"Я на власні очі бачив, і загалом маю фото- та відеопідтвердження, які не можу надати зі зрозумілих причин. Можу тільки підтвердити, що інженерні споруди будувалися на цій та інших ділянках фронту. За півтора року ми не були на цьому напрямку протягом певного періоду часу. Я не знаю, яка ситуація там. Якби навіть була, я не міг би її коментувати", – поділився офіцер ЗСУ.

За словами політолога, російські загарбники наразі намагаються відвернути увагу. Вони віддзеркалюють тактику, якою користувалися РДК, легіон "Свобода Росії" та Сибірський батальйон влітку 2023 року та навесні 2024 року. Тоді здійснювалися оперативні заходи на території російських регіонів, аби змусити ворога перекинути підрозділи з інших ділянок фронту. Усе пройшло успішно, тому росіяни переймають досвід.

"Їхня основна мета – відволікти наші резерви та просунутися ближче до Харкова, аби отримати стартові позиції для своєї ствольної артилерії і почати завдавати ударів по околицях міста. Це те, що відбувалося протягом 2022 року поки звідти не вибили противника й загрози від ствольної реактивної артилерії не було. Тоді ворог був змушений завдавати ударів ракетами та КАБами", – зазначив Тарас Березовець.

Хто такий Тарас Березовець? Тарас Березове́ць (нар.1 березня 1975 Керч, УРСР) - український політтехнолог, журналіст, майор 1-шої окремої бригади спеціального призначення ім. Івана Богуна. Директор компанії персонального та стратегічного консалтингу "Berta Communications". Член "UK-Ukraine Partnership Network" (2004) та Незалежної медіа-профспілки України (2006).

Наступ росіян на Харківщині - останні новини

В британській розвідці вже повідомляли, що розпочавши наступ на Харківщині, Росія намагається відволікти українські сили від інших ділянок лінії фронту.

Битва за Вовчанськ у Харківській області може стати першою великою битвою нового наступу Росії на півночі. ЗСУ готові до будь-якого розвитку подій, бойові підрозділи уже перебувають у Вовчанську.

Російські окупанти можуть зайти в тил угрупованню українських військ на Харківщині, яке тримає оборону в Куп'янську, заявив ветеран російсько-української війни, екс-командир роти батальйону Айдар Євген Дикий.

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