УкрРус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

"Ситуацію частково стабілізували": Зеленський розповів про бої на Харківщині

Ангеліна Підвисоцька
15 травня 2024, 21:03
221
Російські окупанти намагаються розтягнути українські сили, зменшивши їх присутність на сході та півдні.
ВСУ, Зеленский
ЗСУ частково стабілізували ситуацію на Харківщині / Колаж: Главред, фото: ОК "Захід", Офіс президента

У Харківській області вдалося стабілізувати ситуацію, але не повністю. Про це заявив президент України Володимир Зеленський у своєму відеозверненні.

Українські захисники знищують російську піхоту та техніку артилерією та дронами.

"Сьогодні протягом усього дня – доповіді наших військових, Міністерства оборони. Постійна увага – фронту, усім районам бойових дій. Харківщина – райони поруч із кордоном, місто Вовчанськ – тривають наші захисні дії. За цей день нашим Силам оборони та безпеки України – усім задіяним підрозділам – вдалося частково стабілізувати ситуацію", - сказав Зеленський.

відео дня

Президент наголосив на тому, що своїм наступом окупанти намагаються відтягнути сили ЗСУ. Особлива увага приділяється не лише Харківщині, а й Покровському напрямку на Донеччині.

"Ми чітко бачимо, як окупант намагається відтягнути наші сили та зробити менш концентрованою нашу бойову роботу. Реагуємо на це саме так, як потрібно, – по кожному напрямку нам має бути чим відповісти ворогу", - додав Зеленський.

Ситуація на фронті в Харківській області - останні новини

Раніше повідомлялося, що ЗСУ відступили на Харківщині - у Генштабі розповіли подробиці. Українські військові були змушені відступити в районах Лук'янців і Вовчанська.

Також у ISW зазначали, що темп наступу РФ сповільнився - окупанти застосували нову тактику на Харківщині. Використання невеликих штурмових груп може сприяти збільшенню втрат живої сили росіян і техніки.

Нагадаємо, у поліції розповіли про ситуацію у Вовчанську. У Вовчанську тривають активні бої, ворог займає позиції на вулицях. Жителів міста закликали евакуюватися.

Також стало відомо, що РФ зазнала великих втрат під час наступу на Харківщині - у Генштабі ЗСУ назвали цифри.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні новини Харкова Володимир Зеленський Харківська область вторгнення Росії новини Харківщини
Реклама

Головне за день

В Україні під час тривоги прогриміли вибухи: усі подробиці

В Україні під час тривоги прогриміли вибухи: усі подробиці

21:37 Україна
"Ситуацію частково стабілізували": Зеленський розповів про бої на Харківщині

"Ситуацію частково стабілізували": Зеленський розповів про бої на Харківщині

21:03 Україна
В Україні ввели аварійні відключення світла: діятимуть графіки погодинних відключень

В Україні ввели аварійні відключення світла: діятимуть графіки погодинних відключень

20:27 Україна
Всі головні новини
Реклама

Популярне

Новий військовий облік в Україні з 18 травня: що таке ВІН-код і як його отримати 34670

Новий військовий облік в Україні з 18 травня: що таке ВІН-код і як його отримати

Розлучення і дівоче прізвище: путіністка Валерія публічно накинулася на чоловіка 27299

Розлучення і дівоче прізвище: путіністка Валерія публічно накинулася на чоловіка

Краще ніж пастки та отрута: як назавжди позбутись від щурів в домі 25642

Краще ніж пастки та отрута: як назавжди позбутись від щурів в домі

Гороскоп на завтра 16 травня: Скорпіонам - несподівана зустріч, Близнюкам - невдала поїздка 14360

Гороскоп на завтра 16 травня: Скорпіонам - несподівана зустріч, Близнюкам - невдала поїздка

Останні новини

22:12

Яким столовим прибором не можна їсти 16 травня: дивні прикмети предків

22:07

Як швидко простерилізувати кришки для банок - проста порада домогосподаркам

21:45

"Публічна відповідальність": alyona alyona заявила, що її серйозно підставила команда

21:37

В Україні під час тривоги прогриміли вибухи: усі подробиці

21:08

Рок-виступ генсекретаря: яку пісню заспівав Блінкен у Києві - текст і перекладВідео

Ядерна зброя не допоможе Росії перемогти, Україна зможе піти в наступ на початку 2025-го – МаломужЯдерна зброя не допоможе Росії перемогти, Україна зможе піти в наступ на початку 2025-го – Маломуж
21:03

"Ситуацію частково стабілізували": Зеленський розповів про бої на Харківщині

20:27

В Україні ввели аварійні відключення світла: діятимуть графіки погодинних відключень

20:04

Лілія Ребрик показала, як "танцює" її 2-місячна донька - зворушливе відеоВідео

19:54

"Наївно сподіватися на повернення територій": Петр Павел зробив несподівану заяву

Реклама
19:43

Росіяни влаштували "перформанс" біля Роботиного з "ганчіркою": що відомо

19:36

Дощі і заморозки: як довго в Україні вируватиме негода

19:10

Чому Путін заговорив про мирПогляд

19:08

Ворог намагатиметься підтягнути ресурси: чи вдався "бліцкриг" росіян на Харківщині

18:55

Чим корисний їжак на дачі: прості факти, про які багато хто не знаєВідео

18:44

Вступ України в НАТО: в Офісі президента назвали чіткі терміни

18:38

Залучили "недоторкані запаси": Селезньов сказав, скільки триватиме активний наступ РФ

18:28

У росіян великі втрати внаслідок ударів ATACMS по Криму: у чатах - "виття"

17:54

Пільги отримають не всі: Польща готує новий "сюрприз" для українців

17:34

Росія готує фізичний напад на Захід: глава спецслужби Британії б'є на сполох

17:25

ЗСУ відбили першу танкову атаку на Вовчанськ і частково відтіснили окупантівВідео

Реклама
17:23

Чим відмити сечовий камінь із кришки унітазу: швидкий та ефективний спосібВідео

17:22

Чим відомий прем'єр Словаччини Роберт Фіцо, на якого вчинили замах

17:01

"Стане початком кінця": експерт розкрив, що буде, якщо Путін застосує ядерну зброю

16:59

Кохання на Євробаченні-2024: дві півфіналістки закрутили роман на конкурсі

16:37

Завдання виконані на 100%: в ОВА прокоментували гори із "зубів дракона" на Харківщині

16:33

Скоро це станеться: РДК готуються до нового рейду в Росію - Барановський

16:28

До 5 років тюрми та блокування рахунків: що буде, якщо не оновити дані в ТЦКВідео

16:27

Прем’єр Словаччини Фіцо був поранений під час стрільби: подробиціВідео

16:13

"Величезна чорна діра": Дорофєєва розповіла про хейт через Дантеса та Кацуріна

15:56

Як почистити витяжку за 5 хвилин: дуже простий, але робочий спосіб

15:53

У США прокоментували удари ЗСУ по Росії: Блінкен зробив неоднозначну ремарку

15:37

Україна отримає великий грошовий пакет допомоги: скільки коштів виділили США

15:28

9-річний школяр зі Львівщини зібрав понад 4 млн грн на допомогу ЗСУ

15:06

Росія змінює траєкторію війни в Україні: Білий дім занепокоєний останніми подіями

15:00

Коли в Україну прийде потепління: синоптик назвала дату

14:56

У Дніпрі прогриміли вибухи: росіяни атакували місто ракетами

14:54

Ворожа піхота вже там: стала відома ситуація в містах Харківської області

14:47

Ургант показав дорослу красуню-доньку і похвалився її талантом

14:23

Не розлучниця: Сахневич звинуватили у краху шлюбу Позитива - співак відповів

14:10

Неоднозначний варіант: експерти найкорисніше та найбезпечніше м'ясо - рейтингВідео

Реклама
13:57

Широкомасштабного наступу не буде: експерт розповів про ситуацію в Харкові

13:52

Популярна українська співачка показала свого бойфренда, молодшого за неї на 18 років

13:46

Зеленський переніс міжнародні заходи через ситуацію на фронті: в ОП зробили важливу заяву

13:20

Шокувала безкультур'ям: у терористичній РФ сміються над шаленими танцями БузовоїВідео

13:18

Ukrainian Creative Stories 2024: 1+1 media стала медіапартнером рекламного фестивалю в Києві

13:14

Розметуть за мить: супер смачний курячий рулет з ідеальною начинкоюВідео

13:04

РФ зазнала великих втрат під час наступу на Харківщині: у Генштабі ЗСУ назвали цифри

12:45

У Миколаєві пролунали потужні вибухи: росіяни атакували цивільний об'єкт

12:37

Ядерний шантаж на паузу: Китай може переконати Путіна - Кулик

12:27

У ЗМІ потрапило фото обрюзглого і заплилого Тома Круза

^
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024
Пасха 2024
Великдень 2024 в Україні: дати для православних і католиківЦерковний календар на 2024 рікЩо має бути на столі на Великдень: список страв і традиціїЧому Україна перейшла на новий календар, але Пасха - у травні: як визначається датаВеликдень 2024: що можна і не можна класти у кошик до церквиЯке сьогодні святоВеликий піст 2024Китайський Новий рік 2024
Новини України
Новини КиєваКурс валютМобілізаціяТарифиПолітикаТелеграм новини УкраїниПенсії в Україні
Мода та краса
Новини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилки
Рецепти
Легкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалатиПрості страви
Цікаве
Народні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
Лайфхаки
ПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про салоПрибиранняАвто
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Війна з Росією
Контрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТО
Персони
Володимир Зеленський новостиВолодимир Путін новиниКирило Буданов новиниВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти