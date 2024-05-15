"Ситуацію частково стабілізували": Зеленський розповів про бої на Харківщині

У Харківській області вдалося стабілізувати ситуацію, але не повністю. Про це заявив президент України Володимир Зеленський у своєму відеозверненні.
Українські захисники знищують російську піхоту та техніку артилерією та дронами.
"Сьогодні протягом усього дня – доповіді наших військових, Міністерства оборони. Постійна увага – фронту, усім районам бойових дій. Харківщина – райони поруч із кордоном, місто Вовчанськ – тривають наші захисні дії. За цей день нашим Силам оборони та безпеки України – усім задіяним підрозділам – вдалося частково стабілізувати ситуацію", - сказав Зеленський.відео дня
Президент наголосив на тому, що своїм наступом окупанти намагаються відтягнути сили ЗСУ. Особлива увага приділяється не лише Харківщині, а й Покровському напрямку на Донеччині.
"Ми чітко бачимо, як окупант намагається відтягнути наші сили та зробити менш концентрованою нашу бойову роботу. Реагуємо на це саме так, як потрібно, – по кожному напрямку нам має бути чим відповісти ворогу", - додав Зеленський.
Ситуація на фронті в Харківській області - останні новини
Раніше повідомлялося, що ЗСУ відступили на Харківщині - у Генштабі розповіли подробиці. Українські військові були змушені відступити в районах Лук'янців і Вовчанська.
Також у ISW зазначали, що темп наступу РФ сповільнився - окупанти застосували нову тактику на Харківщині. Використання невеликих штурмових груп може сприяти збільшенню втрат живої сили росіян і техніки.
Нагадаємо, у поліції розповіли про ситуацію у Вовчанську. У Вовчанську тривають активні бої, ворог займає позиції на вулицях. Жителів міста закликали евакуюватися.
Також стало відомо, що РФ зазнала великих втрат під час наступу на Харківщині - у Генштабі ЗСУ назвали цифри.
Інші новини:
- В Україні почали відключати світло: у яких областях ввели аварійні графіки
- ЗСУ відступили на Харківщині: у Генштабі розказали подробиці
- ЗСУ відбили першу танкову атаку на Вовчанськ і частково відтіснили окупантів
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред