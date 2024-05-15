"Ворог займає позиції на вулицях": у поліції розповіли про ситуацію у Вовчанську

У Вовчанську тривають активні бої. Жителів міста закликали евакуюватися.

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Денис Ярославський розповів про ситуацію у Вовчанську / Колаж: Главред, фото: ОК "Захід", скріншот

Ситуація у Вовчанську Харківської області вкрай складна - ворог займає позиції на вулицях міста. Про це 15 травня повідомив на своїй сторінці в Instagram поліцейський Денис Ярославський.

Він закликав людей евакуюватися.

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"Сьогодні 15 травня 2024 року. Поліція перебуває в місті Вовчанську. Тривають активні бої", - сказав він.

За його словами, поліція перебуває в місті й допомагає місцевим жителям.

"Ситуація у Вовчанську дуже складна. Ворог займає позиції на вулицях Вовчанська", - сказав Ярославський.

Дивіться відео - Поліцейський розповів про ситуацію у Вовчанську:

Бої за Вовчанськ - останні новини

Російські окупаційні війська кинули значну кількість піхоти для того, щоб закріпитися в околицях міста Вовчанськ на Харківщині. За даними Deepstate, ворог здійснює спроби закріпитися в околицях міста Вовчанськ для подальшого просування і захоплення населеного пункту.

Аналітики Інституту вивчення війни вважають, що наступ російських окупантів з метою захоплення Вовчанська на Харківщині став результатом негласної політики Заходу, яка обмежує Україну у використанні західних озброєнь для ударів по законних військових цілях на території Росії.

У Харківській області ситуація на фронті наближається до критичної, а російські окупанти можуть атакувати в напрямку Сум. Про це заявив начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов.

За його словами, атаки росіян у Харківській області триватимуть ще три-чотири дні, після чого війська РФ, як очікується, "зроблять рішучий наступ у напрямку Сум". Водночас Буданов прогнозує, що стабілізувати фронт і потіснити росіян через кордон вдасться протягом наступних кількох днів.

Аналітики Інституту вивчення війни заявили, що темп російського наступу на півночі Харківської області сповільнився за останні 24 години. Імовірно, це сталося через нову тактику військових і великі втрати росіян. Аналітики Інституту вивчення війни зазначають у своєму звіті, що окупанти планують об'єднати плацдарми в Липцях і Вовчанську та створити прикордонну "буферну зону".

Що відомо про місто Вовчанськ? Вовчанськ - місто у Чугуївському районі Харківської області. Воно розташоване за 5 км від російського кордону. 24 лютого 2022 року, в перший день повномасштабного вторгнення РФ в Україну, росіяни окупували місто. Ворог розстрілював цивільні машини, катував та вбивав місцевих жителів. В ході вересневого українського контрнаступу на Харківщині ворожі війська були вибиті з міста. Бійці ЗСУ зайшли у Вовчанськ 13 вересня 2022 року. З того часу російські окупанти постійно обстрілюють населений пункт з різного виду озброєння. Про це повідомляє Вікіпедія.

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