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Залучили "недоторкані запаси": Селезньов сказав, скільки триватиме активний наступ РФ

Руслана Заклінська
15 травня 2024, 18:38
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Окупанти прагнуть скористатися "вікном можливостей", яке виникло через затримку західної військової допомоги Україні, заявив Владислав Селезньов.
Залучили 'недоторкані запаси': Селезньов сказав, скільки триватиме активний наступ РФ
Окупанти користуються "вікном можливостей" на фронті / Колаж: Главред, фото: 128-ма окрема гірсько-штурмова Закарпатська бригада, ОК "Захід"

Російські окупанти будуть масштабно атакувати різні ділянки фронту протягом тижня або двох. Окупанти користуються "вікном можливостей" до прибуття західної допомоги в Україну. Про це заявив колишній речник Генштабу ЗСУ, військовий експерт Владислав Селезньов, пише "Еспресо".

"Зазвичай масштабні наступальні операції можуть тривати від трьох до п'яти місяців. З урахуванням того, що ворог почав наступальну кампанію ще в жовтні минулого року, і генерал Буданов заявляв, що на початок березня наступальний потенціал путінської армії буде витрачено, то генерал мав рацію. Але цього не сталося, тому що ворог залучив усі, навіть, стратегічного рівня недоторкані запаси й ресурси, щоб максимально прочавити нашу оборону. Посунути наші війська, закріпитися й чим більше захопити українських територій", - зазначив полковник ЗСУ.

Селезньов наголосив, що наразі у окупантів є певне "вікно можливостей", пов'язане з тривалою затримкою військової допомоги Україні від партнерів. Тому росіяни намагаються скористатися можливостями і продовжують тиск на фронті.

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"Лише зараз ми починаємо отримувати перші партії озброєння й боєприпасів. І це означає, що співвідношення ресурсів точно не на нашу користь Наразі ворог намагається цією можливістю скористатися сповна. Тому він суне й тисне, використовуючи останнє, що в нього залишилось. Росіяни розуміють, що за два тижні у них не буде таких можливостей, бо ми вже отримаємо повні паритетні умови на полі бою", - зазначив експерт.

За його словами, тиждень-два ворог ще буде атакувати на різних ділянках фронту, однак потім перейде до оперативної паузи.

Хто такий Владислав Селезньов

Владислав Селезньов - український військовий експерт, журналіст. Полковник Збройних сил України.

До окупації Криму країною-агресором Росією працював начальником кримського медіа-центру Міністерства оборони України. Коли Кримський півострів захопили російські окупанти, залишився вірним українській присязі і переїхав до Києва.

Після початку АТО на Донбасі в 2014 році був призначений керівником пресцентру оперативного штабу Антитерористичної операції на сході України.

У період з листопада 2014 по 2017 рік - начальник пресслужби Генерального штабу Збройних сил України.

Наприкінці 2017 року звільнився з ЗСУ у зв'язку із завершенням контракту.

Ситуація у Харківській області – останні новини

Нагадаємо, українські захисники зупинили наступ окупантів у Вовчанську на Харківщині і частково витіснили їх з міста, повідомляє Генштаб ЗСУ. Російські сили продовжують завдавати авіаційних ударів у різних районах, а також використовують техніку, зокрема танки, у Вовчанську.

Також на Харківському напрямку ситуація стає напруженою, Росія намагається змусити Україну перекинути резерви з інших ділянок фронту. Офіцер ЗСУ Тарас Березовец, вважає, що окупанти не планують широкомасштабного наступу.

Як повідомляв Главред, піхотні групи російських окупантів зайшли до Вовчанська Харківської області. Вони намагаються закріпитися на північній частині міста, але українські військові ефективно протистоять їм за допомогою FPV-дронів та артилерії.

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