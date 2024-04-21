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Окупанти обстріляли Одесу: у місті прогримів вибух, є постраждалі

Альона Вороніна
21 квітня 2024, 13:33оновлено 21 квітня, 14:34
Загарбники вдарили балістикою і цілилися по транспортно-логістичному об'єкту припортової інфраструктури.
Дым, ракета
В Одесі пролунав вибух під час тривоги/ колаж: Главред, фото: pixabay, міноборони РФ

В Одесі під час повітряної тривоги пролунав вибух. Про це повідомив мер міста Геннадій Труханов.

Міський голова закликав місцевих жителів перебувати в укриттях. Також він зазначив, що з боку російських окупантів у бік Одеси ще зафіксовано пуски.

Обстрел Одессы 21 апреля
Обстріл Одеси 21 квітня/ скрін

Очільник Одеської ОВА Олег Кіпер закликав мешканців області перебувати в укриттях.

відео дня

"Одещина, всіх прошу бути в укриттях до відбою повітряної тривоги!", – написав він у Telegram.

Обстрел Одессы 21 апреля
Обстріл Одеси 21 квітня/ скрін

Близько 14:00 в областях, у яких раніше була оголошена повітряна тривога, оголосили про відбої.

Окупанти цілилися по припортовій інфраструктурі

Пізніше очільник Одеської ОВА Олег Кіпер повідомив, що загарбники вдарили балістикою і цілилися по транспортно-логістичному об'єкту припортової інфраструктури.

"Ворог продовжує точкові ракетні удари. Пообіді вдарив балістикою по Одещині. Цілив знову по транспортно-логістичному об'єкту припортової інфраструктури. Вибуховою хвилею та уламками ракети пошкоджено приватні будинки. В одному з яких впала стеля. На приватному подвір’ї сталося займання сіна. На даний час відомого про одного постраждалого. Інформація уточнюється", - зазначив голова ОВА.

Ракетний удар по Україні 20 квітня – що відомо

Нагадаємо, що в Одесі рано вранці 20 квітня прогримів вибух. Перед цим у Повітряних силах попереджали, що в бік Одеської області летить ракета.

Також РФ у ніч на 20 квітня вдарила ракетами по Запоріжжю. Очільник Запорізької ОВА повідомив, що російські загарбники атакували ракетами промислову інфраструктуру Запоріжжя.

Секретар міськради Запоріжжя Анатолій Куртєв вранці 20 квітня розповів, що внаслідок ворожої атаки був ушкоджений об’єкт інфраструктури. Він зазначив, що, за попередньою інформацією, люди не постраждали, житлові будинки не пошкоджені.

Як повідомив командувач Повітряних сил Збройних сил України Микола Олещук, окупанти вночі запустили по Україні 7 ракет – збити вдалося дві. Частина ракет запускалися з Бєлгородської області РФ, інша частина – з акваторії Чорного моря. Також загарбники використовували розвідувальні дрони.

Також вранці 20 квітня у Херсоні пролунав потужний вибух. Вибух прогримів під час повітряної тривоги.

Що таке балістична ракета?

Балістична ракета – різновид ракетної зброї. Велику частину польоту здійснює некеровано балістичною траєкторією, на яку впливає лише аерогідродинамічний опір.

За відстанню застосування балістичні ракети поділяються на стратегічні і тактичні. Приблизний поділ ракет за дальністю польоту:

  • Балістична ракета малої дальності ( 250-1000 км).
  • Балістична ракета середньої дальності (1000-2500-4500 км).
  • Міжконтинентальна балістична ракета (4500-6000 км).

Міжконтинентальні ракети і ракети середньої дальності часто використовують як стратегічні та оснащують ядерними боєголовками. Їхньою перевагою перед літаками є малий час підльоту (менш ніж пів години за міжконтинентальної дальності) і велика швидкість головної частини, що дуже ускладнює їхнє перехоплення навіть сучасною системою ПРО, пише Вікіпедія.

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