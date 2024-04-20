РФ вночі вдарила ракетами по Запоріжжю: ушкоджений об’єкт інфраструктури

Потужні вибухи пролунали під час повітряної тривоги. В ОВА повідомили, що була атакована промислова інфраструктура Запоріжжя.

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РФ вночі вдарила ракетами по Запоріжжю/ Колаж: Главред, фото ілюстративні: Полтавська ОВА, міноборони рф

У ніч на суботу, 20 квітня, російські окупанти здійснили ракетну атаку на Запоріжжя.

Про це повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров. Вибух у місті було чути близько 05:00.

Після цього Федоров повідомив, що російські загарбники атакували ракетами промислову інфраструктуру Запоріжжя.

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Голова ОВА зазначив, що деталі ще уточнюються, і повідомив, що постраждалих немає.

Секретар міськради Анатолій Куртєв вранці 20 квітня розповів, що внаслідок ворожої атаки був ушкоджений об’єкт інфраструктури.

"Ворог здійснив ракетну атаку на Запоріжжя. Внаслідок ворожого удару було ушкоджено об’єкт інфраструктури. За попередньою інформацією люди та житлові будинки не постраждали. Міські служби обстежують житловий квартал. Інформація уточнюється", – зазначив Куртєв.

Нагадаємо, що в Одесі рано вранці прогримів вибух. Перед цим у Повітряних силах попереджали, що в бік Одеської області летить ракета.

Ракетні удари РФ по Україні 19 квітня – останні новини

19 квітня вдень в Одесі прогриміли вибухи під час повітряної тривоги. Повітряні сили ЗСУ попередили про загрозу застосування балістичного озброєння з Криму.

Що таке балістична ракета? Балістична ракета – різновид ракетної зброї. Велику частину польоту здійснює некеровано балістичною траєкторією, на яку впливає лише аерогідродинамічний опір. За відстанню застосування балістичні ракети поділяються на стратегічні і тактичні. Приблизний поділ ракет за дальністю польоту: Балістична ракета малої дальності ( 250-1000 км).

Балістична ракета середньої дальності (1000-2500-4500 км).

Міжконтинентальна балістична ракета (4500-6000 км). Міжконтинентальні ракети і ракети середньої дальності часто використовують як стратегічні та оснащують ядерними боєголовками. Їхньою перевагою перед літаками є малий час підльоту (менш ніж пів години за міжконтинентальної дальності) і велика швидкість головної частини, що дуже ускладнює їхнє перехоплення навіть сучасною системою ПРО, пише Вікіпедія.

Ввечері 19 квітня на Сумщині прогриміла серія потужних вибухів – РФ вдарила по інфраструктурі. У Конотопі пролунали вибухи, в області оголошена повітряна тривога через загрозу застосування окупантами ракет.

Також пізно ввечері 19 квітня росіяни вдарили по порту "Південний" в Одесі – знищили зерно для Азії та Африки. Росія атакувала два термінали в порту "Південний", які спеціалізуються на перевалці агропродукції, зазначили у Мінвідновлення.

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