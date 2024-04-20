У Херсоні пролунав потужний вибух: більшість областей України накрила повітряна тривога

Вибух прогримів під час повітряної тривоги.

https://glavred.net/ukraine/v-hersone-progremel-moshchnyy-vzryv-bolshinstvo-oblastey-ukrainy-nakryla-vozdushnaya-trevoga-10559234.html Посилання скопійоване

Потужний вибух пролунав у Херсоні під час тривоги/ коллаж: Главред, фото: скрін, Генштаб ЗСУ

У Херсоні вранці в суботу, 20 квітня, пролунав потужний вибух. Про це повідомив начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко у Telegram.

"У Херсоні пролунав потужний вибух! Будьте обережні! Перейдіть до більш безпечних місць!", – написав він.

Вибух пролунав близько 10:35.

відео дня

У Повітряних силах ЗСУ перед цим повідомляли, що є загроза застосування балістичного озброєння в областях, де оголошена повітряна тривога.

Що таке балістична ракета? Балістична ракета – різновид ракетної зброї. Велику частину польоту здійснює некеровано балістичною траєкторією, на яку впливає лише аерогідродинамічний опір. За відстанню застосування балістичні ракети поділяються на стратегічні і тактичні. Приблизний поділ ракет за дальністю польоту: Балістична ракета малої дальності ( 250-1000 км).

Балістична ракета середньої дальності (1000-2500-4500 км).

Міжконтинентальна балістична ракета (4500-6000 км). Міжконтинентальні ракети і ракети середньої дальності часто використовують як стратегічні та оснащують ядерними боєголовками. Їхньою перевагою перед літаками є малий час підльоту (менш ніж пів години за міжконтинентальної дальності) і велика швидкість головної частини, що дуже ускладнює їхнє перехоплення навіть сучасною системою ПРО, пише Вікіпедія.

Ракетний удар по Україні 20 квітня – що відомо

Нагадаємо, що в Одесі рано вранці прогримів вибух. Перед цим у Повітряних силах попереджали, що в бік Одеської області летить ракета.

Також РФ вночі вдарила ракетами по Запоріжжю. Очільник Запорізької ОВА повідомив, що російські загарбники атакували ракетами промислову інфраструктуру Запоріжжя.

Секретар міськради Запоріжжя Анатолій Куртєв вранці 20 квітня розповів, що внаслідок ворожої атаки був ушкоджений об’єкт інфраструктури. Він зазначив, що, за попередньою інформацією, люди не постраждали, житлові будинки не пошкоджені.

Як повідомив командувач Повітряних сил Збройних сил України Микола Олещук, окупанти вночі запустили по Україні 7 ракет – збити вдалося дві. Частина ракет запускалися з Бєлгородської області РФ, інша частина – з акваторії Чорного моря. Також загарбники використовували розвідувальні дрони.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред