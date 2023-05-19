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Окупантів вибили з позицій: ЗСУ перехопили ініціативу під Бахмутом - ISW

Олексій Тесля
19 травня 2023, 10:56 оновлено 19 травня, 11:18
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Російські "воєнкори" продовжують повідомляти про успіхи українських військ під Бахмутом.
Окупантів вибили з позицій: ЗСУ перехопили ініціативу під Бахмутом - ISW
ЗСУ тиснуть ворога в районі Бахмута / колаж Главред: фото: Українська добровольча армія, Twitter

Україна перехопила тактичну ініціативу в боях в районі Бахмута Донецької області, йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

ЗСУ в ході контратак домоглися тактично значущих успіхів в районі Бахмута, пишуть американські військові аналітики.

Вони зазначають, що обмежений характер наступальних операцій ПВК "Вагнер" у Бахмуті порівняно з локальними українськими контратаками підкреслює втрату російської ініціативи в цьому районі.

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Разом з тим близькі до ПВК Вагнера медійні ресурси продовжують повідомляти про успіхи українських військ, пише The Insider. "Воєнкор" Олександр Симонов виклав нову версію карти з обстановкою в районі Бахмута.

Симонов стверджує, що підрозділи ЗС РФ втратили позиції на північ від населеного пункту Сакко і Ванцетті, але в сам н.п. українці поки не зайшли.

Раніше це точка на карті стала легендарною після пафосного повідомлення про те, що "Сакко і Ванцетті повністю взято під контроль" штурмовими підрозділами ПВК Вагнера і не менш "величної" фотографії з учасниками штурму, нагадує видання.

Населення Сакко і Ванцетті, за даними українського перепису 2001 року, становило три особи.

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Ситуація в районі Бахмута / understandingwar.org

Бої за Бахмут

Раніше ватажок ПВК Вагнера Євген Пригожин визнав, що його найманці не можуть оточити підрозділи Сил оборони України в Бахмуті через втрату стійких флангів на північ і південь від міста. Пригожин звинуватив міноборони країни-агресора РФ у втраті вигідних позицій. Про це йдеться у свіжому звіті Інституту вивчення війни.

Раніше аналітики Інституту вивчення війни повідомляли, що російська окупаційна армія втрачає ініціативу в районі Бахмута, незважаючи на обмежений характер контратак Сил оборони України.

15 травня представник східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий заявив, що українські військові пішли в контрнаступ у Бахмуті. Всього за дві доби ЗСУ просунулися на флангах на відстань до 2 кілометрів.

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