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Штаб РФ обезголовлений: під Бахмутом ЗСУ підірвали комбрига і начштабу окупантів – соцмережі

Олексій Тесля
14 травня 2023, 11:59 оновлено 14 травня, 12:03
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В результаті удару ЗСУ ліквідовано кілька старших офіцерів армії РФ.
Бахмут
У окупантів втрати під Бахмутом / Twitter/informatorlgua, Freeradio

У Кліщіївці Бахмутського району Донецькій області було завдано потужного удару по командному пункту російських військ.

За попередніми даними, в результаті ліквідовано кілька старших офіцерів армії РФ, розповів полковник ЗСУ Анатолій Штефан (позивний "Штірліц").

Пізніше інформацію українського військового підтвердили й російські пропагандисти.

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За даними пропагандиста РФ Андрія Морозова, штаб 4-ї бригади окупантів був обезголовлений в результаті удару ствольної артилерії ЗСУ.

"Результат цього за останні 48 годин: в 4-й бригаді вбиті комбриг і начштабу бригади, загинув офіцер з управління 2 АК ("армійський корпус ЛНР" - ред.), є інші вбиті і поранені офіцери управління бригади", — написав він.

За його словами, ця ж бригада також зазнала великих втрат в останню добу. "Бригада значно виснажена і знекровлена, і противник про це знає", - написав Морозов.

Разом з тим журналіст і блогер Денис Казанський не виключив, що координати штабу 4-ї бригади РФ могли злити "вагнерівці", які конфліктують з Міноборони. У лавах окупантів з цього приводу ходять дуже наполегливі чутки.

"Пригожин з неприхованим задоволенням говорить про провали та відступи російської армії. Знищення штабу 4-ї бригади - серйозний удар по конкурентах, який зараз так потрібен власнику"Вагнера", — написав Казанський.

Ситуація в Бахмуті

Раніше заступник міністра оборони Ганна Маляр розповіла про те, що окупанти регулярно видають в ефір неправдиву інформацію про брак зброї і цим, цілком ймовірно, бажають виправдати реальну картину своїх втрат і поразок в Бахмуті.

У цей самий час, каже чиновниця, українській армії вдалося просунутися на два кілометри на Бахмутському напрямку і не втратити контроль над жодною позицією за тиждень.

Нагадаємо, командир тактичної групи Азов 3-ї окремої штурмової бригади ЗСУ Андрій Білецький розповів, що українські бійці під Бахмутом розгромили підрозділи 72-ї окремої мотострілецької бригади окупаційних військ Росії.

"Фактично повністю знищені 6 і 8 роти даної бригади, розбита Бригадна розвідка. Знищено значну кількість бойових броньованих машин, захоплено значну кількість полонених", - сказав Білецький.

Командувач Сухопутними військами України Олександр Сирський повідомив, що українські війська відкинули окупантів РФ на Бахмутському напрямку на 2 кілометри. За його словами, ЗСУ виснажили бойовиків Вагнера, а їм на заміну прийшли менш підготовлені окупанти з інших підрозділів.

Більше новин:

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