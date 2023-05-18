Російські окупанти втрачають ініціативу в районі Бахмута - ISW

Російські та українські офіційні особи визнали продовження обмежених українських контратак під Бахмутом 17 травня.

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Росіяни втрачають ініціативу в районі Бахмута - ISW / Колаж: Главред, фото: 24 ОМБр імені короля Данила, УНІАН

Російська окупаційна армія втрачає ініціативу в районі Бахмута попри обмежений характер контратак Сил оборони України. Про це йдеться у свіжому звіті Інституту вивчення війни.

Аналітики ISW зазначають, що російські та українські офіційні особи визнали продовження обмежених українських контратак під Бахмутом 17 травня.

Зокрема, заступник міністра оборони Ганна Маляр заявила, що українські війська просуваються на невстановлених напрямках на флангах Бахмута.

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Представник Східного угруповання Сергій Череватий заявив, що захисники за минулу добу просунулися до 500 метрів на Бахмутському напрямку та продовжують наступати на фланги росіян.

Також Міноборони Росії заявило, що російські повітряно-десантні війська досягли незначного просування, але визнало продовження українських контратак на флангах Бахмута в районі Богданівки (5 км на північний захід від Бахмута) та Іванівського (6 км на захід від Бахмута).

Водночас ватажок ПВК Вагнер Євген Пригожин спростував заяву Міноборони про територіальні досягнення та розкритикував МО за хибне подання відступу як захоплення нових позицій.

"Один з відомих мілблогерів поскаржився, що російські війська тепер повинні реагувати на українські дії, маючи на увазі, що російські війська втрачають ініціативу в районі Бахмута попри обмежений характер українських контратак в цьому районі", - йдеться в звіті ISW.

Ситуація в Бахмуті

16 травня британська розвідка повідомила, що Збройні Сили України відтіснили російських окупантів на південь від Бахмута й на північний захід від міста. Це дозволило відновити лінію постачання.

За даними розвідки, найманці ПВК "Вагнера" продовжують поступово просуватися в центрі Бахмута. Однак за останні чотири дні українські сили досягли тактичного успіху, стабілізувавши фланги.

15 травня представник східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий заявив, що українські військові пішли в контрнаступ у Бахмуті. Всього за дві доби ЗСУ просунулися на флангах на відстань до 2 кілометрів.

Командувач Сухопутними військами Олександр Сирський заявив, що бійці армії України показали свою здатність битися в дуже складних умовах і знищувати ворога. У Бахмуті вдалося домогтися часткового успіху у наступальних діях в рамках військової операції з оборони міста. У координації з командирами на місцях ухвалено необхідні рішення та відпрацьовано сценарії. Ситуація залишається складною, російські окупанти підтягують своїх штурмовиків.

Дивіться відео про те, що Сили оборони України витісняють росіян з основних напрямків, вони не дали противнику взяти себе в "кліщі" на Бахмутському напрямку:

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