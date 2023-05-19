УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

Пригожин визнав провал "вагнерівців" у Бахмуті - ISW

Анна Ярославська
19 травня 2023, 07:20 оновлено 19 травня, 07:31
393
Ватажок ПВК Вагнера Євген Пригожин звинуватив Міноборони країни-агресора РФ у втраті вигідних позицій на Бахмутському напрямку.
Пригожин, Бахмут
Пригожин визнав провал "вагнерівців" у Бахмуті - ISW / Колаж: Главред, фото: 24 ОМБр імені короля Данила, скріншот

Ватажок ПВК Вагнера Євген Пригожин визнав, що його найманці не можуть оточити підрозділи Сил оборони України у Бахмуті через втрату стійких флангів на північ і південь від міста. Пригожин звинуватив Міноборони країни-агресора РФ у втраті вигідних позицій. Про це йдеться у свіжому звіті Інституту вивчення війни.

Аналітики ISW зазначають, що "вагнерівці" давно заявляли про плани оточити Бахмут і заманити в пастку сили ЗСУ, але відсіч і активна оборона українських захисників не дозволили їм це зробити.

Раніше експерти оцінювали, що війська РФ навряд чи зможуть оточити Бахмут після того, як загарбники здійснили кілька швидких проривів на північ, південь і схід від міста взимку-навесні 2023 року.

відео дня

"Пригожин, ймовірно, очікував, що українські війська повністю вийдуть з Бахмута через страх неминучого оточення, і навіть запропонував дозволити президенту Володимиру Зеленському вивести українські війська з міста 3 березня", - йдеться у звіті.

Однак Сили оборони України продовжували захист наземних комунікацій на захід від Бахмута, що змушувало "вагнерівців" вести бойові дії в міських умовах і пробиватися прямо через саме місто.

Визнання Пригожина також підтверджує заяви українських офіційних осіб про те, що "вагнерівці" втрачають ініціативу на полі бою.

Сам Пригожин звинуватив начальника Генерального штабу РФ генерала Валерія Герасимова у відступі військ РФ з флангів Бахмута.

Російський блогер, пов'язаний з ПВК "Вагнера", заявив 18 травня, що російським силам не вистачає організації, вогневої підтримки, координації та підготовки, необхідних для захисту флангів Бахмута. "Воєнкор" стверджував, що російські повітряно-десантні війська намагалися зайняти територію в "сірій зоні", і українські сили негайно припинили їхні дії артилерійським вогнем, позбавивши окупантів можливості рухатися і закріпитися в наміченому місці.

Дивіться відео про те, що насправді відбувається в Бахмуті зараз:

Ситуація в Бахмуті

18 травня Збройні Сили України відбили всі атаки на Бахмут. Як повідомила заступник міністра оборони Ганни Маляр, на окремих ділянках є просування українських військ.

За її даними, станом на 19.00 18 травня українські військові контролювали південно-західну частину Бахмута.

"На околицях на півночі від Бахмута ворог теж атакував. Атаки відбито. На окремих ділянках є просування наших військ на 500 метрів", - повідомила Маляр.

Раніше аналітики Інституту вивчення війни повідомляли, що російська окупаційна армія втрачає ініціативу в районі Бахмута попри обмежений характер контратак Сил оборони України.

15 травня представник східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий заявив, що українські військові пішли в контрнаступ у Бахмуті. Всього за дві доби ЗСУ просунулися на флангах на відстань до 2 кілометрів.

Інші новини:

війна в Україні Бахмут Євген Пригожин ПВК Вагнер новини України війна Росії та України
Реклама

Головне за день

"Путін має здатися чи повторити долю Гітлера": Кислиця жорстко присадив РФ на засіданні Радбезу ООН

"Путін має здатися чи повторити долю Гітлера": Кислиця жорстко присадив РФ на засіданні Радбезу ООН

08:03 Україна
Україна збила російський винищувач за допомогою ЗРК Patriot - CNN

Україна збила російський винищувач за допомогою ЗРК Patriot - CNN

07:55 Україна
Пригожин визнав провал "вагнерівців" у Бахмуті - ISW

Пригожин визнав провал "вагнерівців" у Бахмуті - ISW

07:20 Україна
Всі головні новини

Останні новини

08:20

Бахмут - хороший полігон для знищення російської армії

08:14

Що не можна ставити на заставку телефону, щоб не нашкодити собі та близьким

08:03

"Путін має здатися чи повторити долю Гітлера": Кислиця жорстко присадив РФ на засіданні Радбезу ООН

07:55

Україна збила російський винищувач за допомогою ЗРК Patriot - CNN

07:21

Винахідливі громадяни СРСР клали цеглу в бачок унітазу: навіщо так робили

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

07:20

Пригожин визнав провал "вагнерівців" у Бахмуті - ISWВідео

06:39

Нічна атака на Київ: окупанти застосували дрони "Шахед", всі цілі знищено силами ППО

06:20

Росія вже програла повітряний бій з УкраїноюПогляд

05:30

Як приготувати курячу печінку швидко та смачно: корисні поради

Реклама
05:00

Хотів усиновити дитину, але не встиг: окупанти вбили харківського волонтера

04:42

Гороскоп на червень 2023 для Стрільців: що принесе перший місяць літаВідео

03:52

Зворотний бік бійки: Брітні Спірс показала, як ніжно мириться з чоловікомВідео

03:22

"Українська армія 10 років буде у бойовому режимі": Світан назвав реальні терміни закінчення війниВідео

03:20

3 помилки споганять все блюдо: рецепт шикарного салату, який готується дуже швидкоВідео

03:10

"Хлопці будуть розривати "сусідів": астролог назвала місяць ганьби для Росії - гороскоп для ЗСУВідео

02:52

Секретний рецепт СРСР: чому тоді шашлик маринували саме в оцті

02:20

"Росії вигідно, щоб Україна збивала більше "Шахедів": експерт пояснив тактику РФВідео

01:35

Світан пояснив, що для чого ЗСУ потрібен наступ у Бахмуті

01:02

Найніжніше м'ясо з хрусткою скоринкою зведе з розуму: як запекти курку на банці

00:51

Не пропустіть щасливий день, коли можна залучити гроші: прикмети 19 травня і що не можна робитиВідео

Реклама
00:45

Не кожен може впоратись: мовознавець Авраменко підготував шалений тест на знання української мовиВідео

18 травня, четвер
23:52

Суд відправив під варту ексголову Верховного Суду Князєва

23:42

Роман Цимбалюк. Замість білого пальто Скабєєва приміряла білі капціВідеоблоги

23:07

Коли буде контрнаступ ЗСУПогляд

23:06

РФ хоче вдарити по західних об'єктах інфраструктури: Уоллес назвав зброю, яку застосує Путін

22:54

"Боже, це хто?": росіяни не впізнали відому співачку після пластики на власному дні народженняВідео

22:46

Росія веде велику стратегічну підготовку до нових наступальних операцій - МаломужВідео

21:52

Краща з найкращих: Джамала потрапила до трійки найяскравіших переможців ЄвробаченняВідео

21:46

Готуємо наступ: Зеленський терміново зібрав військовий кабінетВідео

21:35

Систему Patriot, яку "знищили" окупанти, вже полагодили - Пентагон

21:33

На Луганщині нацгвардієць з позивним "Лютий" вправно приземлив рідкісний російський БПЛАВідео

21:14

Чому 20 травня кімнатні рослини можуть принеси великі біди: прикмети і що не можна робитиВідео

21:00

Пентагон переоцінив вартість зброї: у США ще є гроші для військової допомоги - Reuters

20:51

Максим Галкін похвалився худенькими ніжками Алли Пугачової

20:30

Як правильно лаятися українською: цікавий урок від АвраменкаФотоВідео

20:21

Столтенберг назвав місяць, коли питання передачі Україні винищувачів зрушить з мертвої точкиВідео

20:18

ЗСУ серйозно просуваються: Маляр розповіла про ситуацію в БахмутіВідео

20:06

Справжній обман зору: лише одиниці знайдуть окуляри за 15 секунд

19:59

Катерина Репяхова здивувала химерною обіцянкою після скандалу зі спецперепусткою

19:57

Глава Міноборони Норвегії зробив дивну заяву про передачу Україні F-16Відео

Реклама
19:45

Опухла і в трениках: коханка Путіна Кабаєва з'явилася на публіці

19:17

Сміялися всі: окупант розсмішив військових розповіддю про "витончене" взяття в полонВідео

18:31

Очистить підлогу і нейтралізує запах в будинку: 6 несподіваних способів використовувати сіль

18:29

Краще зняти і не одягати: куди подіти обручку після розлученняВідео

18:18

ЗСУ підуть у два контрнаступи - влітку та восени - СвітанВідео

18:00

Головоломка для людей з високим IQ: лише справжні генії знайдуть помилку на зображенні кабінету

17:46

"Дивак і путінський підлабузник": експомічник Джонсона розповів, як той розкритикував Макрона

17:43

Мінімум 28 тисячі гривень: в Україні підвищують зарплати медикамВідео

17:30

​​​​​​​Як швидко зварити горохове пюре: секрет ніжної і насиченої страви

17:24

Мрія нездійсненна: експерт розповів, чи зможе РФ вдарити по "центрах ухвалення рішень"

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валют
Синоптик
Магнітна буряПогода на вихідніПрогноз погодиПогода весна
Привітання
З днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження сина
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМода 2023Модні помилки
Персони
Володимир ЗеленськийВолодимир Путін новиниОлексій Арестович новиниМарк Фейгін новиниОлег Жданов новиниКирило БудановВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
Війна з Росією
Битва за БахмутРозпад РосіїКонтрнаступ ЗСУВійна Росії та УкраїниБавовна в РосіїТретя світова війнаЯдерна зброяДеокупація Криму
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодіаку
Лайфхаки
ПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про салоПрибирання
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
Свята
Календар 2023З днем народження подруги
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти