Ватажок ПВК Вагнера Євген Пригожин звинуватив Міноборони країни-агресора РФ у втраті вигідних позицій на Бахмутському напрямку.

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Пригожин визнав провал "вагнерівців" у Бахмуті - ISW / Колаж: Главред, фото: 24 ОМБр імені короля Данила, скріншот

Ватажок ПВК Вагнера Євген Пригожин визнав, що його найманці не можуть оточити підрозділи Сил оборони України у Бахмуті через втрату стійких флангів на північ і південь від міста. Пригожин звинуватив Міноборони країни-агресора РФ у втраті вигідних позицій. Про це йдеться у свіжому звіті Інституту вивчення війни.

Аналітики ISW зазначають, що "вагнерівці" давно заявляли про плани оточити Бахмут і заманити в пастку сили ЗСУ, але відсіч і активна оборона українських захисників не дозволили їм це зробити.

Раніше експерти оцінювали, що війська РФ навряд чи зможуть оточити Бахмут після того, як загарбники здійснили кілька швидких проривів на північ, південь і схід від міста взимку-навесні 2023 року.

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"Пригожин, ймовірно, очікував, що українські війська повністю вийдуть з Бахмута через страх неминучого оточення, і навіть запропонував дозволити президенту Володимиру Зеленському вивести українські війська з міста 3 березня", - йдеться у звіті.

Однак Сили оборони України продовжували захист наземних комунікацій на захід від Бахмута, що змушувало "вагнерівців" вести бойові дії в міських умовах і пробиватися прямо через саме місто.

Визнання Пригожина також підтверджує заяви українських офіційних осіб про те, що "вагнерівці" втрачають ініціативу на полі бою.

Сам Пригожин звинуватив начальника Генерального штабу РФ генерала Валерія Герасимова у відступі військ РФ з флангів Бахмута.

Російський блогер, пов'язаний з ПВК "Вагнера", заявив 18 травня, що російським силам не вистачає організації, вогневої підтримки, координації та підготовки, необхідних для захисту флангів Бахмута. "Воєнкор" стверджував, що російські повітряно-десантні війська намагалися зайняти територію в "сірій зоні", і українські сили негайно припинили їхні дії артилерійським вогнем, позбавивши окупантів можливості рухатися і закріпитися в наміченому місці.

Дивіться відео про те, що насправді відбувається в Бахмуті зараз:

Ситуація в Бахмуті

18 травня Збройні Сили України відбили всі атаки на Бахмут. Як повідомила заступник міністра оборони Ганни Маляр, на окремих ділянках є просування українських військ.

За її даними, станом на 19.00 18 травня українські військові контролювали південно-західну частину Бахмута.

"На околицях на півночі від Бахмута ворог теж атакував. Атаки відбито. На окремих ділянках є просування наших військ на 500 метрів", - повідомила Маляр.

Раніше аналітики Інституту вивчення війни повідомляли, що російська окупаційна армія втрачає ініціативу в районі Бахмута попри обмежений характер контратак Сил оборони України.

15 травня представник східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий заявив, що українські військові пішли в контрнаступ у Бахмуті. Всього за дві доби ЗСУ просунулися на флангах на відстань до 2 кілометрів.

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