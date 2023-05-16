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ЗСУ йдуть вперед під Бахмутом: звільнено 20 квадратних кілометрів територій

Олексій Тесля
16 травня 2023, 17:11 оновлено 16 травня, 17:19
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На Бахмутському напрямку ЗСУ реалізують комплекс заходів оборонної операції, підкреслила Ганна Маляр.
Маляр, Бахмут
Ганна Маляр розповіла про просування ЗСУ під Бахмутом / Колаж Міноборони України, соцмережі

На Бахмутському напрямку українські військові звільнили від окупантів близько 20 квадратних кілометрів територій, розповіла заступник міністра оборони Ганна Маляр.

При цьому спостерігається просування російських окупантів у самому місті, зазначила вона у повідомленні у своєму Telegram-каналі.

Представник МО звернула увагу на те, що інформацію про хід бойових дій слід розглядати в комплексі всіх заходів оборонної операції і не виривати з контексту.

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"Наприклад, протягом декількох днів наші війська звільнили від ворога на півночі і півдні передмістя Бахмута близько 20 квадратних кілометрів. Водночас, ворог дещо просувається в самому Бахмуті, повністю знищуючи місто артилерією. Крім того, ворог підтягує підрозділи професійних десантників", — пояснила вона.

Попри триваючі важкі бої, українські захисники показують неймовірні результати й часто роблять більше свого максимуму, зазначила заступник міністра оборони. Вона нагадала, що попри перевагу РФ у кількості людей та озброєнні, завдяки діям українських військових ворог ще з минулого літа не може реалізувати свої плани на Бахмутському напрямку

"Те, що оборона Бахмута триває стільки місяців, та ще й на певних ділянках є просування - це надзусилля наших бійців і високий рівень професійності командування обороною", — додала Маляр.

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Ганна Маляр розповіла про ситуацію під Бахмутом / скріншот

Ситуація в Бахмуті

Раніше заступник міністра оборони Ганна Маляр розповіла про те, що окупанти регулярно видають в ефір неправдиву інформацію про брак зброї і цим, цілком ймовірно, бажають виправдати реальну картину своїх втрат і поразок в Бахмуті.

У цей самий час, каже чиновниця, українській армії вдалося просунутися на два кілометри на Бахмутському напрямку і не втратити контроль над жодною позицією за тиждень.

Нагадаємо, командир тактичної групи Азов 3-ї окремої штурмової бригади ЗСУ Андрій Білецький розповів, що українські бійці під Бахмутом розгромили підрозділи 72-ї окремої мотострілецької бригади окупаційних військ Росії.

"Фактично повністю знищені 6 і 8 роти даної бригади, розбита Бригадна розвідка. Знищено значну кількість бойових броньованих машин, захоплено значну кількість полонених", - сказав Білецький.

Командувач Сухопутними військами України Олександр Сирський повідомив, що українські війська відкинули окупантів РФ на Бахмутському напрямку на 2 кілометри. За його словами, ЗСУ виснажили бойовиків Вагнера, а їм на заміну прийшли менш підготовлені окупанти з інших підрозділів.

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Бахмут Ганна Маляр війна Росії та України
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