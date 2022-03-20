"Ґвалтував мою дочку всю ніч": українка з села під Харковом розповіла про звірства окупантів

Харків / Reuters

У Харківській області мешканка малої Рогані розповіла історію про російських "визволителів", які ґвалтували беззахисних дітей.

Відео опублікувалиу Telegram-канал Харків Life.

За словами жінки, один з окупантів погрожуючи зброєю спочатку забрав її сина, а через півгодини поміняв його на дочку.

Він ґвалтував дівчинку всю ніч, попередньо вколов їй наркотик, і ножем відрізав волосся.

"Дитина перебуває в шоковому стані", - повідомила вона.

Як повідомляв Главред, вранці в п'ятницю, 18 березня, російські загарбники здійснили ракетний обстріл Києва. В результаті попадання залишків збитої ракети сталося загоряння в житловому будинку в Подільському районі Києва.

За попередньою інформацією, врятовано 12 осіб, евакуйовано 98 осіб, травмовано 4 особи. На жаль, 1 людина загинула.

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