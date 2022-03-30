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"Померла від ран": у Маріуполі окупанти кілька днів ґвалтували жінку на очах у її сина

30 березня 2022, 18:00

Звіряче зґвалтування проходило на очах у її 6-річного сина.

насильство, Росія
Окупанти ґвалтують українських жінок / Reuters, pixabay

Російські окупанти продовжують по-звірячому ґвалтувати українок. Як розповіли в Міністерстві оборони України, в Маріуполі армія Путіна влаштувала розправу над жінкою.

"У Маріуполі окупанти по черзі кілька днів ґвалтували жінку", - йдеться в повідомленні.

Звіряче зґвалтування проходило на очах у її 6-річного сина.

"Пізніше жінка померла від ран. Волосся її маленького сина посивіли це не фільм жахів. Згвалтування, насильство, вбивства - ось що таке "русский мир"", - кажуть у повідомленні Міноборони в Twitter.

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Нагадаємо, з початку вторгнення Росії в Україну Офіс уповноваженого з прав людини вже почав отримував скарги від українців про статеві злочини скоєних проти них російськими військовими.

Крім того, у Київській області окупанти зґвалтували жінку. 33-річна українка Наталія розповіла, що над нею кілька годин знущалися п'яні російські окупанти. Перед цим військові застрелили її чоловіка і собаку.

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