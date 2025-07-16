Розстріл полковника СБУ: у The Guardian дізналися, хто стоїть за гучним убивством

Представники українського осередку The Base висловили схвалення діям своїх "соратників".

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Місце вбивства Івана Воронича / Колаж: Главред, фото: скріншот

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Угруповання The Base заявило про відповідальність за вбивство полковника СБУ

The Base - екстремістська неонацистська організація, що має зв'язок із РФ

Український підрозділ американського ультраправого угруповання The Base заявив про свою відповідальність за вбивство полковника Служби безпеки України Івана Вороніча, яке сталося 10 липня в Києві.

Як повідомляє The Guardian, відповідна заява з'явилася в Telegram-каналі організації.

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"Усунення офіцера СБУ - це лише початок. Ми не зупинимося доти, доки не восторжествує справедливість", - ідеться в публікації.

У тому ж повідомленні представники українського осередку The Base висловили схвалення діям своїх "соратників", причетних до ліквідації Воронича, і назвали їхній вчинок приводом для гордості.

За інформацією The Guardian, з посиланням на джерела у сфері контртерористичної діяльності, заява викликає довіру і може вказувати на реальну участь угруповання в підготовці та проведенні терактів на території України.

The Base - екстремістська неонацистська організація, що просуває ідеологію переваги білої раси. Її заснував у США 2018 року Рінальдо Наззаро, колишній підрядник американського Міноборони.

ЗМІ вказують, що нині Наззаро проживає в Росії. Його неодноразово підозрювали у зв'язках із російськими спецслужбами, проте він усі звинувачення заперечує.

The Base занесено до списку терористичних організацій у низці країн, включно зі США, Великою Британією та Австралією.

Раніше повідомлялося про те, що Служба безпеки України ліквідувала кілерів, причетних до вбивства полковника в столиці. Пошуковою операцією керував сам голова Служби безпеки - генерал-лейтенант Василь Малюк.

Як писав Главред, 10 липня в Києві внаслідок збройного нападу загинув полковник СБУ Іван Вороніч. Відкрито кримінальне провадження за статтею 348 ККУ - замах на життя правоохоронця.

Убивство сталося в Голосіївському районі столиці - тіло з вогнепальними пораненнями знайшли біля під'їзду. Розвідник Роман Червінський повідомив, що це було замовне вбивство "ворожим кілером".

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Про джерело: The Guardian "Гардіан" - щоденна ліволіберальна газета у Великій Британії, заснована в Манчестері 1821 року під назвою The Manchester Guardian. У 1959 році змінила назву на нинішню, а 1964 року редакція переїхала до Лондона. Недільний випуск оформлений у вигляді газети The Observer.

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