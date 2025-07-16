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Через скільки років Чорне та Азовське море стануть безпечними - тривожний прогноз

Юрій Берендій
16 липня 2025, 17:59
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У Військово-морських силах ЗСУ попередили, що через хаотичне мінування з боку РФ розмінування Чорного та Азовського морів може тривати десятки років.
Через скільки років Чорне та Азовське море стануть безпечними - тривожний прогноз
Через скільки років Чорне та Азовське море стануть безпечними / Колаж Главред, фото: УНІАН

Про що попередили в ВМС ЗСУ:

  • Росіяни не створюють карт мінування території
  • Міни в морі можуть змінювати своє розташування
  • На повне розмінування Чорного та Азовського морів можуть піти десятки років

Після завершення війни Росії проти України розмінування Чорного моря триватиме десятки років. Про це в ефірі Ранок.LIVE заявив речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук.

Він пояснив, що під час мінування суші складається секретна карта з точними позначеннями мінних полів. Якщо це робить українська армія, така інформація фіксується належним чином і після завершення бойових дій проводиться інженерне та гуманітарне розмінування.

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Однак, як наголосив Плетенчук, щодо ворожих мін ситуація складніша — російські війська часто взагалі не створюють таких карт або не дотримуються їх, іноді навіть самі потрапляючи на власні мінні поля. У будь-якому випадку процес розмінування є дуже тривалим і складним.

"Якщо розмінування суходолу, це один термін, якщо розмінування моря – це інший термін, тому що розмінування тут набагато складніше", - деталізував Плетенчук.

Як пояснив речник, на суходолі міни зазвичай фіксуються на картах і залишаються в стабільному положенні — у двовимірному просторі. Натомість у морі ситуація значно складніша, адже міни можуть зміщуватись у тривимірному середовищі, тобто перебувають у "трьох координатах".

"По-перше, в морі міни переміщуються, по-друге – мають три координати – додається глибина", - розповів військовий.

За оцінками Військово-морських сил ЗСУ, розмінування морських шляхів, портових споруд і стоянок триватиме близько 5–8 місяців. На повне очищення акваторій Чорного та Азовського морів знадобиться від 3 до 5 років, тоді як окремі ділянки доведеться розміновувати ще десятиліттями.

"Ще діти наші розмінуватимуть", - наголосив представник ВМС.

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Про персону: Дмитро Плетенчук

Дмитро́ Ві́кторович Плетенчу́к — український військовослужбовець, капітан 3 рангу, керівник пресцентру Сил оборони Півдня (з 22 квітня 2024).

З 2014 року працював у прес-службі миколаївського відділення "Правого сектора". З 2016 по 2020 рік служив пресофіцером у 406-й окремій артилерійській бригаді імені генерал-хорунжого Олекси Алмазова. З лютого по листопад 2022 року працював пресофіцером у Миколаївській ОДА. Після деокупації Херсона у листопаді 2022 року, пів року був начальником пресслужби в Силах оборони міста, а саме тактичної групи "Грім".

У травні 2023 року став речником командування ВМС ЗС України.

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