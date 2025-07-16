На прилавках України більше немає улюбленої риби: чому почалася криза і дефіцит

Одна з чорних сторінок історії України суттєво вплинула на рибний промисел, зокрема на місця вилову.

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Що стало з ринком риби в Україні / Колаж: Главред, фото: pixabay, УНІАН

Коротко:

Що відбувається з українською рибою

Чому товстолоб і щука стали рідкістю

На українських прилавках дедалі рідше можна побачити деякі популярні види риби, зокрема товстолобика та щуку. Іхтіолог Юлія Куцоконь з Інституту зоології ім. Шмальгауза НАН України у коментарі Телеграфу зазначила, що через значне падіння рибного промислу ці види риби зникли з продажу.

Експерти пов’язують цей дефіцит насамперед зі зменшенням обсягів вилову, що стало наслідком підриву Каховського водосховища російськими військами.

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Зараз як рибалки-аматори, так і професійні промислові рибалки стикаються з обмеженнями: заборонами виходу на воду, складнощами з отриманням дозволів через військовий стан і бойові дії.

Додатковим фактором стала втрата доступу до багатьох водойм, які перебувають під окупацією, заміновані або ж осушені.

Як результат, товстолоб і щука стали не лише рідкістю, а й коштовністю.

У магазинах ціна значно зросла: у "Сільпо" товстолоб коштує 111 грн/кг, у Varus майже 180 грн/кг. Щука подекуди взагалі відсутня, а де є, коштує понад 190 грн/кг.

Чому ростуть ціни на продукти в Україні / Главред - інфографіка

Ціни на продукти в Україні - що відомо

Нагадаємо, Главред раніше розповідав, що і ціни на м'ясо в Україні зростають з космічною швидкістю. Основними факторами є стабільний попит, дефіцит живої ваги, а також сезонне збільшення закупівель під час відпусток.

А ось популярний компонент салату різко впав в ціні на 14%. Очікується подальше зниження цін, оскільки багато господарств лише розпочали масовий збір урожаю.

Окрім цього, одна популярна ягода також стала доступнішою для українців. В той же час вартість ягоди в 2,6 рази вища, ніж минулого року.

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Про джерело: Телеграф Телеграф — українське соціально-політичне інтернет-видання, створене 2012 року. Сайт висвітлює події в Україні та світі. Належить українському бізнесмену Вадиму Осадчому. Головний редактор - Ярослав Жарєнов, пише Вікіпедія. Телеграф охоплює широкий спектр тем, включаючи політику, економіку, соціальні події, культуру, спорт та новини з фронту. Видання також публікує ексклюзивні матеріали, такі як інтерв'ю з відомими особистостями та аналітичні статті.

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