Огризко пояснив, чи будуть США і Китай військово співпрацювати після зустрічі Байдена і Сі Цзіньпіна

Володимир Огризко вважає, що США чітко показали Китаю, хто є їхнім контрагентом у світовій політиці (і це не Росія).

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На думку Володимир Огризко, недавня зустріч Сі Цзіньпіна і Джо Байдена вирішила багато питань / колаж Главред, фото ua.depositphotos.com і УНІАН

США і Китай будуть обмінюватися інформацією про свої військові активності - після недавньої зустрічі головного китайського комуніста Сі Цзіньпіна і президента Джо Байдена. Про це в інтерв'ю Главреду розповів дипломат, колишній міністр закордонних справ України, керівник Центру дослідження Росії Володимир Огризко.

"Це заяви не про співпрацю, а про те, що сторони інформуватимуть одна одну про активність у цій сфері. Якщо, наприклад, американці захочуть провести з японцями військові навчання в Південнокитайському морі, то згідно з цією домовленістю, США повідомлять про це Китаю. Те ж стосується і Китаю, якщо він буде проводити якісь військово-морські навчання, умовно кажучи, в районі Флориди", - сказав він.

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Огризко вважає, що США чітко показали, хто є їхнім контрагентом у світовій політиці.

"Тобто вони обмінюватимуться інформацією, бо це зменшує ризик ненавмисного застосування Збройних сил, виникнення неспровокованих конфліктів тощо. Колись такі заходи називали "заходами довіри". Вони логічні, тому що краще, щоб ваш візаві знав, що ви збираєтеся робити. Китайці припинили ділитися своїми планами з США ще після візиту Пелосі, але тепер американці чітко показали, хто їхній контрагент, і це не Росія", ‒ сказав він.

Хто такий Володимир Огризко Володимир Огризко - український дипломат, міністр закордонних справ України з грудня 2007 до березня 2009, Надзвичайний і Повноважний посол України (1996). У Міністерстві закордонних справ (спочатку УРСР, потім – незалежної України) – з 1978 року. Перша посада Огризка у зовнішньополітичному відомстві – аташе відділу друку, яку він отримав одразу після закінчення Київського державного університету ім.Т. Шевченка. У 1992 році Огризку присвоєно ранг Надзвичайного і Повноважного посла України. З 1992 по 1996 він служив радником, радником-посланником посольств України у ФРН та Австрії. Наступні три роки керував управлінням зовнішньої політики, головним управлінням із зовнішньополітичної діяльності Адміністрації президента України. У 1999-2004 роках – Надзвичайний і Повноважний посол України в Республіці Австрія та постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні. Ще рік - посол з особливих доручень МЗС України. З лютого 2005 - перший заступник Міністра закордонних справ Бориса Тарасюка. 18 грудня 2007 року призначений на посаду міністра закордонних справ України в коаліційному уряді Юлії Тимошенко. 3 березня 2009 звільнений Верховною Радою з ініціативи Кабміну. 17 березня 2009 року призначений президентом Ющенком на посаду першого заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони України Раїси Богатирьової. Покинув пост разом зі звільненням з посади Ющенка в лютому 2010 року. У вересні 2010 року Огризко вступив до партії Наша Україна. У липні 2012 року він здав повноваження члена президії та заступника голови політради партії і припинив своє членство в ній. З вересня 2014 р дипломат керує аналітико-інформаційним Центром досліджень Росії. Пише статті для таких ЗМІ, як новий час, Українська правда. З 2022 проректор з міжнародної діяльності в Київському університеті імені Бориса Грінченка.

Результати зустрічі Байдена і Сі Цзіньпіна:

Раньше у Китаї після зустрічі Сі з Байденом зробили заяву щодо війни РФ проти України. Китай після зустрічі глави держави Сі Цзіньпіна з президентом США Джо Байденом у Сан-Франциско не змінив своєї позиції щодо розв'язаної агресором Росією війни проти України.

Нагадаємо, Китай дотримується "нейтральної позиції" щодо війни Росії проти України. Також Пекін посилює співпрацю з Москвою і намагається просунути власний "план переговорів" України і Росії, який підтримує Путін.

Як повідомлялося раніше, Україна могла б погодитися на роль КНР як посередника в тому випадку, якщо Пекін переконає Москву вивести всі свої війська з українських територій.

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