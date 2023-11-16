Китай образився на Байдена: під загрозою важливі домовленості - Bloomberg

Слова Байдена можуть підірвати домовленості, які були досягнуті на чотиригодинних переговорах з Сі Цзіньпіном у США.

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Байден назвав Сі диктатором / колаж: Главред, фото: ОПУ, ua.depositphotos.com

У Китаї розгнівались через те, що президент США Джо Байден назвав китайського лідера Сі Цзіньпіна диктатором. Переговори у Сан-Франциско можуть бути підірвані.

Видання Bloomberg зазначає, що Міністерство закордонних справ Китаю засудило слова Байдена. Китайське МЗС назвало висловлювання американського президента "абсурдним" та "провокацією".

У виданні вважають, що слова Байдена можуть підірвати домовленості, які були досягнуті на чотиригодинних переговорах з Сі Цзіньпіном у США. За словами американської сторони, лідери домовилися щодо боротьби з розповсюдженням хімічних речовин-прекурсорів фентанілу, відновлення зв'язку між військовими на високому рівні та встановлення домовленості, згідно з якою один із лідерів може напряму дзвонити іншому, щоб вирішити будь-які непорозуміння.

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Варто додати, що Байден назвав переговори з Сі Цзіньпіном "дуже конструктивними та продуктивними".

Зустріч Байдена та Сі Цзіньпіна

Нагадаємо, що Сі Цзіньпін вперше за 6 років прибув з візитом до США. Глава КНР повинен зустрітися з Джо Байденом, а потім відвідати щорічний саміт форуму Азіатсько-Тихоокеанського економічного співробітництва.

Експерт оцінив, до чого призведе зустріч лідерів США і КНР. Найімовірніше не відбудеться різкого повороту у відносинах США та Китаю в бік поліпшення, але певне зниження напруги цілком є цілком можливим.

Байден назвав Сі Цзіньпіна диктатором і пояснив, що має на увазі. У червні президент США Джо Байден також назвав лідера КНР "диктатором", коли розповідав про його реакцію на збитий китайський розвідувальний аеростат.

Байден розповів, про що домовився з Сі Цзіньпіном. За словами глави Білого дому, під час зустрічі з Сі Цзіньпіном був досягнутий "реальний прогрес". Байден і Сі "обмінялися думками з питань, щодо яких є розбіжності".

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