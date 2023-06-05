Виведення військ РФ в обмін на посередництво КНР: Резніков поставив умову Пекіну

Війська країни-окупанта Російської Федерації повинні піти з усіх захоплених територій України, підкреслив позицію Києва міністр оборони Олексій Резніков.

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Україна погодиться на посередництво Китаю, якщо Пекін зможе правильно вплинути на Росію - Резніков / Колаж: Главред, ua.depositphotos.com

Україна готова погодитися з тим, щоб Китай став посередником в ініціативах, спрямованих на завершення розв'язаної агресором Росією війни. Однак Київ дасть добро на участь Пекіна в мирних процесах тільки в тому випадку, якщо КНР переконати Москву вивести всі війська з окупованих українських територій. Про це заявив міністр оборони Олексій Резніков.

В інтерв'ю The Straits Times він розповів про те, що для запуску мирних процесів окупант Москва повинна вивести всі свої війська із захоплених територій України. Росіяни повинні піти на так званий "жест доброї волі".

"Дайте мені докази того, що Росія готова жити в мирному співіснуванні з Україною. Першим сигналом має бути повне звільнення українських територій. Нехай вони продемонструють нам жест доброї волі і виведуть свої збройні сили з території України", - вважає Резніков.

За його словами, якщо Китай хоче стати посередником між Україною і Росією, він повинен змусити росіян вивести своїх окупантів з українських територій, які вони захопили. Тільки після виведення військ РФ в Києві зрозуміють, що такий посередник, як Пекін, дійсно здатен чинити тиск на Москву.

"Якщо ні, вибачте, з якої (причини) ми будемо сидіти і витрачати час?" - сказав міністр.

Також глава Міноборони назвав Китай "старшим братом Росії" і припустив, що у Пекіна все-таки є інструменти впливу на Москву. Втім, мотиви КНР в цій ситуації поки що незрозумілі.

"Я вважаю, що Китай (став) старшим братом, а Росія - молодшим братом. Старший брат може переконати молодшого брата припинити цю кровопролитну війну", - додав Олексій Резніков і підкреслив, що ця теза, скоріше, лише надія Києва.

Позиція Китаю щодо війни агресора Росії проти України

Президент Володимир Зеленський 28 квітня зробив заяву, в рамках якої розповів про деталі своєї телефонної розмови з главою КНР Сі Цзіньпіном.

За словами гаранта, голова Китаю Цзіньпін запевнив, що Пекін не постачає зброю Росії. При цьому китайський лідер заявив про повагу до територіальної цілісності і суверенітету України.

В рамках домовленостей Зеленського і Цзіньпіна в Україну приїжджав спецпредставник Китаю у справах Євразії Лі Хуей. Зокрема, 16-17 травня Хуей був у Києві. За підсумками його візиту в Офісі президента повідомили, що Україна наполягає на підключенні Китаю до формули миру Києва та ознайомили китайського посланника зі змістом документа.

Далі Хуей попрямував з візитами до інших країн – Франції, Німеччини і Росії. Американське видання The Wall Street Journal з посиланням на своїх співрозмовників повідомило, що китайський дипломат обговорював в Європі так званий "мир в обмін на згоду України залишити окуповані території під контролем Росії". Пізніше Хуей заявив, що інформація не відповідає дійсності.

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