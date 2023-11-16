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У Китаї після зустрічі Сі з Байденом зробили заяву щодо війни РФ проти України

Андрій Ганчук
16 листопада 2023, 14:25
Позиція офіційного Пекіна щодо воєн в Україні та Ізраїлі залишається "чіткою і послідовною", стверджує представниця китайського МЗС Мао Нін.
Байден, Сі, Україна
Позиція Пекіна щодо війни в Україні після зустрічі Сі Цзіньпіна і Байдена не змінилася - МЗС КНР / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, УНІАН

Китай після зустрічі глави держави Сі Цзіньпіна з президентом США Джо Байденом у Сан-Франциско не змінив своєї позиції щодо розв'язаної агресором Росією війни проти України. У Пекіні заявили, що КНР дотримується "чіткої і послідовної" позиції і "стоїть на боці чесності і справедливості".

Як повідомляє Укрінформ, речниця китайського зовнішньополітичного відомства Мао Нін сказала, що позиція Китаю щодо війни Росії проти України залишається незмінною. Вона знову назвала війну "кризою в Україні".

"Під час перемовин був обмін думками з міжнародних і регіональних питань, що викликають загальну стурбованість, таких як "криза в Україні" і конфлікт Ізраїлю і Палестини", - заявила Нін.

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Також вона додала, що позиція Пекіна щодо війн в Україні і на Близькому Сході залишається "чіткою і послідовною". Пекін, мовляв, дотримується "справедливої позиції".

"Ми завжди стоїмо на стороні чесності і справедливості, прагнемо сприяти миру і перемовинам, а також деескалації ситуації", - підкреслила Мао Нін.

Китай і війна Росії проти України

Китай дотримується "нейтральної позиції" щодо війни Росії проти України. Пекін не вважає Москву агресором і називає російське військове вторгнення, яке на повномасштабному рівні стало найбільшою в Європі війною з часів Другої світової, "українською кризою".

Більш того, Пекін посилює співпрацю з Москвою і намагається просунути власний "план перемовин" України і Росії, який підтримує Путін.

Україна могла б погодитися на роль КНР як посередника в тому випадку, якщо Пекін переконає Москву вивести всі свої війська з українських територій.

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новини Китаю війна Росії та України Зустріч Байдена і Сі Цзіньпіна
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