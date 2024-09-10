'Обмежувати Україну в ударах не повинні': генерал висловився про 'жахливу політику' США

Україна має право захищати себе, тому удари по аеродромах, з яких Росія здійснює атаки, є законними цілями, заявив Бен Годжес.

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США не повинні обмежувати Україну в ударах / Колаж: Главред, фото: УНІАН

США можуть зняти обмеження на удари по території Росії, коли українська влада представить свої плани Вашингтону. Удари по російських аеродромах, з яких РФ обстріює Україну, є законними цілями.Про це заявив екскомандувач армії США в Європі Бен Годжес в ефірі "Радіо Свобода".

За його словами, нинішні обмеження на використання 300-кілометрових ракет ATACMS для ударів по російських об'єктах свідчать про те, що США ще не визначились, чи такі удари можуть змінити ситуацію на фронті.

"Перш за все, я вважаю, що це жахлива політика Сполучених Штатів – накладати обмеження на здатність України використовувати зброю, яку ми вже надали Україні, наприклад, 300-кілометрові ATACMS. Я думаю, що ця політика є результатом того, що адміністрація ще не готова взяти на себе зобовʼязання допомогти Україні перемогти", - сказав Годжес.

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Американський військовий зазначив, що США вдаються до "поганої політики", оскільки "не мають чітко окресленого бачення" результату. Водночас Годжес сподівається, що це зміниться.

"Безумовно, Україна має право захищати себе. І тому удари по аеродромах, з яких здійснюються російські атаки, чи то ракети, чи то безпілотники, чи то літаки, що скидають керовані бомби, є законними цілями. І ми не повинні обмежувати Україну в ударах по цих цілях", - наголосив він.

Бен Годжес додав, що нова адміністрація Білого дому, ймовірно, буде більш рішучою у питаннях підтримки України. Якщо президентом стане Камала Гарріс, вона продовжить і навіть посилить підтримку України, яку надає нинішня адміністрація Байдена. Проте, в разі перемоги Дональда Трампа, давати прогнози важко.

"Я очікую, що вона (Камала Гарріс - Главред) буде більш рішучою в цьому питанні. Але це не станеться на наступний день після її вступу на посаду. Це буде одне з багатьох питань, які доведеться вирішувати на початку роботи... Щодо адміністрації Трампа, я не знаю. Він дуже непередбачуваний. Він дуже ситуативний. Він не приймає рішень на основі принципів. Тому я не можу передбачити, що адміністрація Трампа буде робити", - зазначив генерал.

Що відомо про ATACMS / Інфографіка: Главред

Хто такий Бен Годжес Фредерік Бенджамін Годжес - офіцер армії США у відставці, який обіймав посаду командувача армією США в Європі. Наразі він керує кафедрою стратегічних досліджень Першинга в центрі аналізу європейської політики.

Дозвіл від США на удари по Росії - що відомо

Нагадаємо, США мають намір оголосити про дозвіл Україні завдавати удари углиб Росії, зокрема ракетами ATACMS, через держсекретаря Ентоні Блінкена 11 вересня. Репортерка Axios Джулігрейс Бруфке повідомила про це на основі розмови з конгресменом Майклом Макколом, який обговорював деталі з Блінкеном.

Візит Блінкена до Києва запланований на той же день. Однак, за словами держсекретаря, остаточне рішення ще обговорюється в Білому домі.

Військовий експерт Олексій Гетьман заявив, що удари ракетами ATACMS по РФ матимуть суттєвий вплив на хід війни, адже необхідно знищувати не тільки військові об'єкти, але й заводи, де виробляється зброя. Він сподівається, що партнери України нададуть дозвіл на використання західної зброї, що ускладнить виробництво російських ракет і боєприпасів.

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