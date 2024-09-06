УкрРус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

Глава Пентагону сказав, чому США не дають дозволу на удари по території РФ

Марія Николишин
6 вересня 2024, 19:06
114
Жодна зброя сама по собі не зможе вирішити хід війни, каже глава Пентагону Ллойд Остін.
Глава Пентагону сказав, чому США не дають дозволу на удари по території РФ
Чому США не дають дозволу на удари по території РФ / колаж: Главред, фото: Офіс президента, ua.depositphotos.com

Країна-агресорка Росія передислокувала авіацію, яку застосовує для ударів авіаційними бомбами, за межі радіусу удару ATACMS. Про це заявив глава Пентагону Ллойд Остін під час прес-конференції за підстумками "Рамштайну".

За його словами, жодна зброя сама по собі не зможе вирішити хід війни. Саме тому варто сконцентруватись на тому, щоб допомогти Україні бути успішною, щоб вона захистила свою територію.

"Є кілька методів, як цього досягти. Жодна зброя сама по собі не вирішить хід війни. Ми це говорили про танки і про іншу зброю. Ми кожного разу говоримо, що не можна покладатися на одну річ. Ми будемо робити все можливе, щоб допомогти Україні досягти успіху та створити правильну динаміку на полі бою, щоб створити можливості, які допоможуть Україні захищати свою територію", - сказав Остін.

відео дня

Що ж стосується дозволу щодо використання ATACMS для глибоких ударів по території Росії, то Остін вважає, що Україна має власну зброю для цього.

"У України вже є значні власні можливості атакувати цілі, які виходять за можливості ATACMS чи Storm Shadow. Росіяни перенесли свої літаки, які використовують для КАБів, за межі радіуса дії ATACMS. Ми зосереджуємось на тому, щоб допомогти їм бути більш ефективними в захисті своєї території", - підкреслив він.

Хто такий Ллойд Остін?

Ллойд Остін – американський воєначальник, генерал армії США, міністр оборони США з 21 січня 2021 року. Учасник війн в Афганістані та Іраку, пише Вікіпедія.

Глава Пентагону сказав, чому США не дають дозволу на удари по території РФ
ATACMS / Інфографіка: Главред

Удари по території РФ - що відомо

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Україна передала адміністрації президента США Джо Байдена інформацію про цілі, які хотіла б уразити на території Росії ракетами ATACMS. Вашингтон усе ще розглядає запит Києва.

Аналітики Інституту вивчення війни повідомляли, що країна-агресор РФ вивела літаки за межі досяжності наданих Україні Заходом ракет Storm Shadow та ATACMS. Однак значна кількість російських військових об'єктів залишається в межах досяжності західних озброєнь.

В той же час, військовий експерт Олег Жданов в інтерв'ю Главреду висловив сумнів, що США взагалі коли-небудь дозволять Україні завдавати далекобійних ударів по Росії американською зброєю.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Пентагон Ллойд Остін війна Росії та України ракетний удар ATACMS
Реклама

Головне за день

Військові можуть залишитися без "бойових" у вересні: у Міноборони закінчилися гроші

Військові можуть залишитися без "бойових" у вересні: у Міноборони закінчилися гроші

19:43 Україна
Якою буде війна в Курській області та чому до перемовин ще далеко

Якою буде війна в Курській області та чому до перемовин ще далеко

19:10 Погляди
Глава Пентагону сказав, чому США не дають дозволу на удари по території РФ

Глава Пентагону сказав, чому США не дають дозволу на удари по території РФ

19:06 Україна
Всі головні новини
Реклама

Популярне

Син і донька: у мережі з'явилися фото дітей Потапа і Насті Каменських 53982

Син і донька: у мережі з'явилися фото дітей Потапа і Насті Каменських

РФ готує другий етап наступу на Україну: на яку область націлилась Росія - Жирохов 11035

РФ готує другий етап наступу на Україну: на яку область націлилась Росія - Жирохов

Як зняти старий скотч із пластику на вікнах: дуже простий, але ефективний спосіб 7764

Як зняти старий скотч із пластику на вікнах: дуже простий, але ефективний спосіб

ЗСУ потужно вибили росіян та звільнили понад 5 кв. км: у DeepState розкрили деталі 4188

ЗСУ потужно вибили росіян та звільнили понад 5 кв. км: у DeepState розкрили деталі

Останні новини

19:43

Військові можуть залишитися без "бойових" у вересні: у Міноборони закінчилися гроші

19:10

Якою буде війна в Курській області та чому до перемовин ще далекоПогляд

19:06

Розслаблятися рано: прем'єр-міністр анонсував нові удари РФ по енергетиці

19:06

Глава Пентагону сказав, чому США не дають дозволу на удари по території РФ

18:54

У Повалій планують вилучити майно в Україні та позбавити прав на пісні

Чим завершиться битва за Покровськ і що загрожує Дніпропетровщині: інтерв'ю з ЖироховимЧим завершиться битва за Покровськ і що загрожує Дніпропетровщині: інтерв'ю з Жироховим
18:50

Задача для геніїв: домашнє завдання 6-річної дитини поставило в ступор батьків

18:41

Залишилося тільки згарище: згорів заміський будинок відомої української ведучої

18:33

Бронемашин знищено найбільше: відкрито втрати ЗСУ після боїв в Курській операції

18:27

Світла буде в рази більше: Укренерго здивувало заявою про відключення 7 вересня

Реклама
18:08

Уряд провів другу хвилю кадрових перестановок: кого звільнили, а кого призначили

18:07

Господиням на замітку: як відміряти борошно без ваг – простий лайфхакВідео

17:55

Прем’єра на ТЕТ: унікальне реаліті-шоу "Найкраща оселя" представило крутих експертівВідео

17:52

Що робити, якщо в квартирі вогкість: досвідчені господині здивували порадами

17:40

Росіян зупинили під Покровськом: ворог переходить до оборони – офіцер ЗСУ

17:36

Співак YAKTAK здійснив мрію доньки героя, який загинув під час ворожого обстрілу на Донеччині

17:30

Дубляж кіно, журналістика й робота в кадрі: 1+1 media school запускає осінній освітній сезон

17:27

"Вони божевільні": кінолог назвав найгіршу породу собак для життя в доміВідео

17:20

Як позбутися засмічення в унітазі без вантуза: забутий, але дуже хороший спосібВідео

17:17

Протистояння триває: стали відомі подробиці заповіту Алена Делона

17:16

Три мирні плани вже до кінця року: експерт розповів, як війна може закінчитись

Реклама
17:15

Про підготовку Дмитрука до втечі знали: у ДБР зізнались, чому нардепа не затримали

17:07

Стратегічний програш РФ: відомо, чому Путін заговорив про мир

17:07

Катастрофа змінила все: союзники переглядають плани швидкого навчання пілотів F-16

16:51

У НАТО заговорили про швидкий шлях до закінчення війни та перемоги України

16:29

Покриють весь город і виведуть бур'яни: що посіяти на зиму, щоб не росла трава

16:26

Плани по захопленню Донбасу зірвано з тріском: бої на Курщині зламали задум РФ

16:14

Козир у руках: відомо, як операція на Курщині вплине на результат війни

16:14

Украна з партнерами створює заміну ППО С-300: голова Пентагону заінтригував заявою

15:42

Харлан зізналася, чому не відразу погодилася виходити заміж за бойфренда

15:34

Найгірший сценарій для ЗСУ: з'явився прогноз наступу РФ на Дніпро і Запоріжжя

15:30

Оформлення відстрочки від мобілізації: у ТЦК пояснили, як це зробити

15:28

"Розлучення на горизонті": психолог назвала 4 ознаки того, що стосунки приреченіВідео

15:18

Без довготривалих відключень: Україна має шанс пройти зиму в нормальному режимі

15:16

"Ціна за фантазії Путіна": голова Пентагону зробив заяву щодо втрат РФ у війні

14:42

Танки Leopard, потужні гаубиці та боєголовки для ЗСУ: перші результати "Рамштайна"

14:41

Як заточити ножі для м'ясорубки: простий спосіб, про який багато хто не знаєВідео

14:34

Старий бабусин секрет: як почистити кілограми горіхів за хвилини - простий методВідео

14:24

Нардеп від ЄС Ар'єв купив квартиру у Хорватії за 3,5 млн грн і торгує золотом - ЗМІ

14:19

Треба знайти слово "джип" за 8 секунд: загадка, яка спантеличить кожного

13:59

У Байдена готуються до перезавантаження відносин США та Росії - The Economist

Реклама
13:47

Ворог вдарив балістикою по Павлограду: є багато поранених, серед них дітиФото

13:37

Гороскоп на завтра 7 вересня: Скорпіонам - підстава, Левам - вечір релаксу

13:26

Церковне свято 7 вересня: що заборонено робити на передсвято Різдва Богородиці

13:23

"Дуже повільний запуск": у сина Анатолія Анатоліча затримка мовленнєвого розвитку

13:18

Спека цього літа не межа: Європу може "розжарити" до рекордних температур

13:17

У США анонсували новий пакет для України: Байден зробить гучну заяву

13:16

"Я люблю вас безмежно": співачка Камалія вразила шанувальників - причина

13:16

Жінка знайшла таємний отвір всередині мікрохвильовки: те, що було всередині - гидкоВідео

12:56

Вночі буде холодно: синоптик сказав, чого чекати від погоди на вихідних

12:48

Курська операція, посилення ППО та припинення агресії РФ: заява Зеленського на "Рамштайн"

^
Новини України
Новини КиєваМобілізаціяТарифиПолітикаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валют
Операція в Курській області
США обговорюють з Україною цілі операції на КурщиніТисячі росіян у котел: Україна готує оточення ворога в Курській областіВ операції під Курськом іще все попереду: полковник СБУ дав прогноз
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024
Війна з Росією
Карта повітряних тривогРосія проти НАТОБої в Курській областіКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомога
Цікаве
ГоловоломкиУсе про шоу-бізнесТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з Авраменком
Синоптик
Погода на завтраПрогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодні
Рецепти
Прості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалати
Мода та краса
Модні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюр
Персони
Володимир Зеленський новостиВолодимир Путін новиниКирило Буданов новиниВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти