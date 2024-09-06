Глава Пентагону сказав, чому США не дають дозволу на удари по території РФ

Жодна зброя сама по собі не зможе вирішити хід війни, каже глава Пентагону Ллойд Остін.

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Чому США не дають дозволу на удари по території РФ / колаж: Главред, фото: Офіс президента, ua.depositphotos.com

Країна-агресорка Росія передислокувала авіацію, яку застосовує для ударів авіаційними бомбами, за межі радіусу удару ATACMS. Про це заявив глава Пентагону Ллойд Остін під час прес-конференції за підстумками "Рамштайну".

За його словами, жодна зброя сама по собі не зможе вирішити хід війни. Саме тому варто сконцентруватись на тому, щоб допомогти Україні бути успішною, щоб вона захистила свою територію.

"Є кілька методів, як цього досягти. Жодна зброя сама по собі не вирішить хід війни. Ми це говорили про танки і про іншу зброю. Ми кожного разу говоримо, що не можна покладатися на одну річ. Ми будемо робити все можливе, щоб допомогти Україні досягти успіху та створити правильну динаміку на полі бою, щоб створити можливості, які допоможуть Україні захищати свою територію", - сказав Остін. відео дня

Що ж стосується дозволу щодо використання ATACMS для глибоких ударів по території Росії, то Остін вважає, що Україна має власну зброю для цього.

"У України вже є значні власні можливості атакувати цілі, які виходять за можливості ATACMS чи Storm Shadow. Росіяни перенесли свої літаки, які використовують для КАБів, за межі радіуса дії ATACMS. Ми зосереджуємось на тому, щоб допомогти їм бути більш ефективними в захисті своєї території", - підкреслив він.

Хто такий Ллойд Остін? Ллойд Остін – американський воєначальник, генерал армії США, міністр оборони США з 21 січня 2021 року. Учасник війн в Афганістані та Іраку, пише Вікіпедія.

ATACMS / Інфографіка: Главред

Удари по території РФ - що відомо

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Україна передала адміністрації президента США Джо Байдена інформацію про цілі, які хотіла б уразити на території Росії ракетами ATACMS. Вашингтон усе ще розглядає запит Києва.

Аналітики Інституту вивчення війни повідомляли, що країна-агресор РФ вивела літаки за межі досяжності наданих Україні Заходом ракет Storm Shadow та ATACMS. Однак значна кількість російських військових об'єктів залишається в межах досяжності західних озброєнь.

В той же час, військовий експерт Олег Жданов в інтерв'ю Главреду висловив сумнів, що США взагалі коли-небудь дозволять Україні завдавати далекобійних ударів по Росії американською зброєю.

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