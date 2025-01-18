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Обмежено придатні можуть опинитися в розшуку в "Резерв+" після 4 лютого

Віталій Кірсанов
18 січня 2025, 18:35
143
У Міноборони нагадали, що невиконання норми - це порушення правил військового обліку.
Резерв+
Обмежено придатні можуть опинитися в розшуку в "Резерв+" / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Коротко:

  • Порушникам може бути накладено штраф від 17 до 25,5 тисяч гривень
  • Коли в "Резерв+" відобразиться статус "у розшуку"

"Обмежено придатні" мають пройти повторний медичний огляд до 4 лютого. В іншому разі в додатку "Резерв+" у них може з'явитися статус "у розшуку". Про це повідомляє Міноборони.

У міністерстві нагадали, що невиконання норми - це порушення правил військового обліку або законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію. За це може бути накладено штраф від 17 до 25,5 тисяч гривень.

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Якщо військовозобов'язаний зі статусом "обмежено придатний" не пройде повторний медогляд до 5 лютого, електронний військово-обліковий документ у "Резерв+" залишиться без змін. Однак якщо ТЦК направить повістку на проходження ВЛК, і військовозобов'язаний не виконає умови цієї повістки - у "Резерв+" відобразиться статус "у розшуку".

мобілізація інфографіка
мобілізація інфографіка / Інфографіка: Главред

Мобілізація в Україні - останні новини

Нагадаємо, як повідомляв Главред, прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що бронь від мобілізації отримають працівники газової галузі України. Крім цього, Кабінет міністрів вирішив, що понад норму будуть заброньовані ремонтні бригади облгазів.

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що залучення до мобілізації молодих людей від 18 років може мати серйозні наслідки для країни. Він зазначив, що найефективнішою категорією для мобілізації є чоловіки середнього віку.

Водночас, у Верховній Раді України поки що не розглядають законодавчих ініціатив щодо зниження мобілізаційного віку або примусової мобілізації жінок.

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Мобілізація в Україні

Мобілізація в Україні - комплекс заходів, які проводяться з 2014 року у зв'язку з військовим вторгненням Російської Федерації.

У період із 2014 до 2015 року Київ провів шість хвиль часткової мобілізації, під час якої до армії призивали переважно громадян із досвідом військових дій або строкової служби в армії віком від 20 до 60 років.

24 лютого 2022 року Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну. Київ оголосив загальну мобілізацію. До лав Сил оборони і безпеки призиваються військовозобов'язані громадяни (переважно - чоловіки) віком від 27 до 60 років.

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