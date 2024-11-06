Обмежено придатні мають пройти ВЛК: в ТЦК назвали крайній термін

Термін повторного проходження обмежено придатними медкомісії спливає, нагадав представник ТЦК та СП Олександр Бодін.

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Термін проходження обмежено придатними медкомісії спливає / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

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Військовозобов'язані зі статусом "обмежено придатний" повинні повторно пройти ВЛК до 5 лютого 2025 року

Визнані "придатними до військової служби", можуть бути призначені на будь-яку посаду в ЗСУ

Є також категорії "тимчасово непридатні", "непридатні" з переоглядом через 6-12 місяців та "непридатні"

Військовозобов'язані, які мали статус "обмежено придатний", зобов'язані повторно пройти військово-лікарську комісію. Крайній термін проходження ВЛК - 5 лютого 2025 року. Про це повідомив начальник відділення військового обліку Рівненського ТЦК та СП Олександр Бодін, пише "Суспільне".

"4 травня набув чинності закон № 3621, яким фактично статус "обмежено придатний" був скасований. Цим же законом був передбачений термін 9 місяців, для того, щоб військовозобов'язані, які мають статус "обмежено придатний", пройшли повторне медичне освідчення військово-лікарських комісій і отримали один з актуальних статусів", - розповів він. відео дня

Бородін пояснив, що військовозобов'язані зі статусом "придатний до військової служби" можуть бути призначені на будь-яку посаду у ЗСУ. Крім цього такі громадяни можуть служити у військових частинах забезпечення, ТЦП та СП, а також у вищих військових навчальних закладах.

Водночас існує категорія "тимчасово непридатні", які потребують лікування або відпустки. За його словами, є також "непридатні " з переоглядом через 6-12 місяців і "непридатні" з зняттям з військового обліку.

Закон про мобілізацію / Інфографіка: Главред

ТЦК та СП Територіальний центр комплектування та соціальної підтримки — орган військового управління України, що веде військовий облік та здійснює мобілізацію населення. Починаючи з 2022 року ТЦК та СП повністю замінили собою колишню систему військових комісаріатів, пише Вікіпедія.

Мобілізація в Україні - новини за темою

Нагадаємо, 29 жовтня Верховна Рада ухвалила законопроекти про продовження воєнного стану та загальної мобілізації, які діятимуть до 7 лютого 2025 року. За продовження воєнного стану проголосували 311 депутатів, а за мобілізацію – 304.

Наразі в Україні вже мобілізовано понад 1 мільйон осіб до складу Сил оборони. Секретар РНБО Олександр Литвиненко повідомив, що планується призвати ще 160 тисяч військовозобов'язаних.

Як повідомляв Главред, під час воєнного стану військовозобов'язані повинні проходити медогляд не рідше одного разу на рік. Якщо особу визнають тимчасово непридатною, строк непридатності визначається індивідуально в залежності від діагнозу, зазначила адвокатка Лідія Карплюк. За законодавством, якщо людина визнана обмежено придатною, їй потрібно пройти повторний медичний огляд через дев'ять місяців.

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