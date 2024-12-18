Україна матиме серйозні наслідки: Лубінець зробив заяву щодо мобілізації 18-річних

Станом на грудень 2024 року надійшло майже чотири тисячі скарг на дії працівників ТЦК.

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Чи будуть мобілізувати 18-річних в Україні / колаж: Главред, фото: УНІАН

Головні тези Лубінця:

Яка категорія чоловіків найбільше підходить для мобілізації

Українці масово скаржуться на роботу ТЦК

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець висловив думку, що залучення до мобілізації молодих людей від 18 років може мати серйозні наслідки для країни. Він наголосив, що найефективнішою категорією для мобілізації є чоловіки середнього віку.

"Якщо ми заберемо і цих молодих хлопців, у яких немає родин, немає дітей, автоматично у нас не буде майбутнього України. На мій погляд, у нас є ще достатньо велика кількість чоловіків середнього віку - від 30 до 45 років", - зазначив омбудсмен в інтерв’ю виданню "Українська правда". відео дня

За його словами, станом на грудень 2024 року до нього надійшло майже чотири тисячі скарг на дії територіальних центрів комплектування під час мобілізаційних заходів. Найбільше звернень було із Закарпаття, другим за кількістю став регіон Кропивницького.

"Є випадки, коли за моїм поданням зібрали окреме засідання ВЛК, провели повний аналіз і зафіксували, що людина, яку до цього на ВЛК визнали ‘повністю здоровою’, має насправді хворобу. В результаті цього чоловіка мобілізували, але він пішов у ЗСУ виключно в тилове забезпечення, одразу знайшли частину, де йому запропонували конкретну посаду", - розповів Лубінець.

Водночас омбудсмен зауважив, що трапляються випадки, коли скарги на ТЦК не підтверджуються.

Мобілізація в Україні - останні новини

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, що в Раді зробили нову заяву про мобілізацію з 20 років. Федір Венсілавський розповів, що у Верховній Раді України наразі не розглядають законодавчих ініціатив щодо зниження мобілізаційного віку або примусової мобілізації жінок.

Стало відомо кому з українців світить статус і як отримати бронь від мобілізації. В Україні налічується близько 20 тисяч підприємств, які визначені як критично важливі. Підприємства, які не подадуть документи на підтвердження, будуть позбавлені статусу критично важливих.

У ЗСУ сказали, чи настав час приймати рішення про мобілізацію 18-річних. Речник ОК "Захід" розповів, що на сьогодні Україна не має потреби у мобілізації чоловіків 18-25 років. Він вважає, що обговорювати зниження мобілізаційного порогу на різних рівнях можна, але потреби наразі немає.

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