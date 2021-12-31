Одіозних нардепів Ківу та Дубинського оригінально привітали з Новим роком

По Україні з'явилися цікаві білборди з їхніми обличчями.
У кількох українських локаціях з'явилися білборди з дивними написами.
"У святкові дні сосну кожному українцю", - було написано на афішах. Крім цього, поруч з фразою були фото нардепа з ОПЗЖ Іллі Ківи і колишнього "слуги народу" Олександра Дубинського.
Фото з місця події опубліковані в Facebook-групі Підслухано Обухів. Саме в цьому місті і були помічені дані зображення.
У соцмережах пишуть, що їх чимало.
На даний момент невідомо, хто розвісив ці написи і взагалі їх створив. У мережі припускають, що це недоброзичливці народних обранців.
Тим часом, журналіст Сергій Іванов написав у телеграмі, що Олександр Дубинський звинувачує саме його в розвішуванні білбордів і вже повідомив про це в поліцію.
Нагадаємо, навесні цього року народний депутат Олександр Дубинський за кермом автомобіля Toyota не впорався з керуванням, виїхав на зустрічну смугу і зіткнувся з іншим авто ‒ Jeep. Аварія сталася на трасі неподалік від міста Стрий у Львівській області. Водій і пасажир автомобіля Jeep отримали тілесні ушкодження, постраждалі доставлені в лікарню. Їх діагноз зараз встановлюється.
Чим останнім часом відзначився нардеп Ілля Ківа
На початку листопада Ківа привітав українців з Днем визволення Києва "розстрілом Степана Бандери".
У своєму Telegram-каналі він опублікував відео, на якому заявив, що він сам і "члени антифашистського руху України" вирішили відзначати свято, "розстрілюючи нацистів, як колись це робили наші діди і прадіди". Після цього Ківа відкрив стрілянину по фотографії лідера українських націоналістів Степана Бандери.
Раніше Ківа також опублікував відео, в якому розповів про те, що 15 жовтня 1959 року в Мюнхені був убитий Степан Бандера. Нардеп назвав себе "лідером антифашистського руху в Україні" і засипав послідовників Бандери погрозами. Потім позаду нього спалахнув салют, а сам Ківа кілька разів вистрілив з автомата.
За фактом стрілянини з автомата проти Ківи було відкрито кримінальну справу.
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