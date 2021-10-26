Проти Ківи порушено ще одну кримінальну справу: що цього разу

Ілля Ківа поповнив" кримінальний " архів / скріншот відео

Скандальний депутат від ОПЗЖ Ілля Ківа - в центрі чергового конфузу. Цього разу проти нього порушено кримінальну справу за фактом стрілянини з автомата.

"Щодо народного депутата у нас є справи, і їх, в принципі, щодо цього народного депутата досить багато. Я не можу по кожному внесенню до ЄРДР виходити і про щось говорити і коментувати. Коли в подібних справах йде залучення, у нас повинні бути хоча б експертизи. Без них нема про що говорити. Якщо у мене є хоча б проміжний результат, то я про це говорю", - заявила виданню Інтерфакс-Україна генеральний прокурор України Ірина Венедіктова.

Також вона відповіла на уточнююче запитання журналістів про те, чи відкрито проти Ківи справу саме за фактом стрілянини.

Венедіктова сказала: "Є".

Стрілянина Ківи

Йдеться про його "виступ" 15 жовтня. У день річниці смерті лідера українських націоналістів Степана Бандери, політик похвалився відео, на кадрах якого постав зі зброєю в руках.

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Ківа розповів про те, що 15 жовтня 1959 року в Мюнхені був убитий Степан Бандера і назвав себе "лідером антифашистського руху в Україні", засипавши послідовників Бандери погрозами.

Потім позаду нього спалахнув салют, а сам Ківа кілька разів вистрілив з автомата.

Довідка. Степан Бандера - це український політичний діяч, лідер і організатор українського націоналістичного руху на Західній Україні.

Предыдущий скандал Кивы

Депутат Верховної Ради України від партії Опозиційна платформа - За життя Ілля Ківа вирішив звернутися до президента Росії Володимиру Путіну в день його народження і назвав Путіна "великим лідером дружнього до України народу".

Пізніше Ківа спробував пояснити, навіщо привітав Путіна з днем народження. Мовляв, він його поважає як людину.