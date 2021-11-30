У Ківи відібрали науковий ступінь кандидата наук

Кива більше не кандидат наук / УНІАН

Атестаційна колегія Міносвіти і науки скасувала рішення Вченої ради, яка присудила одіозному народному депутату України Іллі Киві науковий ступінь кандидата наук.

За словами голови підкомітету з питань вищої освіти Верховної Ради, нардепа Юлії Гришиної, рішення було прийнято одноголосно.

"На засіданні атестаційної колегії Міносвіти одноголосно було прийнято рішення про скасування рішення спецради Інституту підготовки кадрів Держслужби зайнятості про присудження Іллі Ківі наукового ступеня кандидата наук з держуправління", - зазначила Гришина.

Санкції у вигляді позбавлення права займатися відповідними видами наукової діяльності протягом двох років застосували до наукового керівника і до членів вченої ради, які розглядали роботу Киви.

Нагадаємо, раніше у народного депутата від ОПЗЖ Іллі Киви відібрали нагородний пістолет, який йому видали у 2015 році.

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