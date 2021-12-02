"Підвело джерело": Бігус спростував розслідування про обшуки у Киви і назвав свій матеріал фейком

Ілля Ківа не настільки багатий , як його зробив Бігус / УНІАН

Журналісти проекту Bihus.Info заявили про помилку в роботі редакції. Йдеться про матеріал, "героєм" якого став одіозний нардеп Ілля Кива і про те, що в його будинку нібито провели грандіозний обшук.

В Facebook автор проекту Денис Бігус особисто розповів, що "у розслідуванні були використані фотографії з іншої справи. А їх журналістам передало джерело в правоохоронних органах"

"Ми помилилися, довірившись джерелу, і приносимо вибачення передплатникам. У перший раз за 8 років в редакції помилка такого масштабу, що по іншому, ніж факап її не іменувати. Приносимо величезні вибачення всім нашим глядачам і колегам з інших ЗМІ, що поширили цю новину", - сказано в його повідомленні.

У "розслідуванні" Bihus.Info повідомлялося, що під час обшуків в будинку Киви виявили багато готівки, золото і картини авторства журналістки Світлани Крюкової.

Сам Кива заявив, що крім шкарпеток, трусів і спортивного костюма, а також репродукцій картин Крюкової під час обшуків у нього нічого не знайшли. І він вирішив подати до суду на Bihus.Info.

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Тим часом обшуки у Киви пройшли вранці 16 листопада. Депутат заявив, що його переслідують за політичну позицію. Однак в офісі генпрокурора повідомили, що обшуки проводяться в рамках кримінального провадження щодо незаконного поводження зі зброєю.

Нагадаємо, раніше атестаційна колегія Міносвіти і науки скасувала рішення Вченої ради, яка присудила одіозному народному депутату України Іллі Києві науковий ступінь кандидата наук. За словами голови підкомітету з питань вищої освіти Верховної Ради, нардепа Юлії Гришиної, рішення було прийнято одноголосно.

Також раніше у народного депутата від ОПЗЖ Іллі Ківи відібрали нагородний пістолет, який йому видали у 2015 році.

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