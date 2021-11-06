На честь Дня визволення Києва Кива "розстріляв" Степана Бандеру

Ілля Кива знову потрапив у скандал / скріншот

Народний депутат від фракції Опозиційна платформа - За життя і новоспечений кандидат наук Ілля Кива привітав українців з Днем визволення Києва "розстрілом Степана Бандери".

У своєму Telegram-каналі він опублікував відео, на якому заявив, що він сам і члени антифашистського руху України вирішили відзначати свято, "розстрілюючи нацистів, як колись це робили наші діди та прадіди".

Після цього Кива відкрив стрілянину по фотографії лідера українських націоналістів Степана Бандери.

"Вітаю, місто-Герой Київ зі звільненням від німецько-фашистських загарбників!!! Пам'ятаємо, шануємо, пишаємося! Упевнений ця фраза вже найближчим часом матиме ще один сенс і значення!!! Перемога буде за нами!!! Смерть фашизму!!!" - підписав відео Кива.

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Як повідомляв Главред, 15 жовтня - в день річниці смерті лідера українських націоналістів Степана Бандери - Ілля Кива опублікував відео, на якому постав зі зброєю в руках.

Кива розповів про те, що 15 жовтня 1959 року в Мюнхені був убитий Степан Бандера. Нардеп назвав себе "лідером антифашистського руху в Україні" та засипав послідовників Бандери погрозами.

Потім позаду нього спалахнув салют, а сам Кива кілька разів вистрілив з автомата.

За фактом стрілянини з автомата проти Киви порушили кримінальне провадження.

Довідка. Степан Бандера - це український політичний діяч, лідер і організатор українського націоналістичного руху на Західній Україні.

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