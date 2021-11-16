У скандального нардепа Киви проводять обшук

До Іллі Киви із самого ранку прийшли з обшуками / Фото t.me/The_Kyva

У народного депутата від фракції Опозиційна платформа - За життя Іллі Киви з самого ранку у вівторок, 16 листопада, проводять обшуки. Спочатку про це заявив сам нардеп, а пізніше підтвердили і в Держбюро розслідувань.

Слідчі дії проходять в рамках провадження за підозрою в незаконному поводженні зі зброєю, передає Українська правда. Провадження порушили після публікації Кивою відео, на якому він стріляє з автомата в повітря в публічному місці.

Сам Кива в Telegram-канал написав, що влада нібито "хоче видавити його з країни, як опозиційного політика, який бореться за припинення війни і відновлення братніх відносин з Росією".

Як повідомляв Главред, Кива привітав українців з Днем визволення Києва "розстрілом Степана Бандери".

У своєму Telegram-каналі він опублікував відео, на якому заявив, що він сам і члени антифашистського руху України вирішили відзначати свято, "розстрілюючи нацистів, як колись це робили наші діди і прадіди". Після цього Кива відкрив стрілянину по фотографії лідера українських націоналістів Степана Бандери.

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А 15 жовтня - в день річниці смерті лідера українських націоналістів Степана Бандери - Ілля Кива опублікував відео, на якому постав зі зброєю в руках.

Кива розповів про те, що 15 жовтня 1959 року в Мюнхені був убитий Степан Бандера. Нардеп назвав себе "лідером антифашистського руху в Україні" і засипав послідовників Бандери погрозами.

Потім позаду нього спалахнув салют, а сам Кива кілька разів вистрілив з автомата.

За фактом стрілянини з автомата проти Киви порушили кримінальне провадження.

Довідка. Степан Бандера - це український політичний діяч, лідер і організатор українського націоналістичного руху в Західній Україні.

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