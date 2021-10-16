Ківа згадав Бандеру і влаштував стрілянину з феєрверком

Ілля Ківа вибухнув погрозами на адресу послідовників Степана Бандери/ скріншот відео

Народний депутат від фракції Опозиційна платформа - За життя і новоспечений кандидат наук Ілля Ківа в черговий раз вирішив привернути увагу до своєї персони. Політик записав відео з пострілами і салютами і полум'яною промовою до дня смерті лідера українських націоналістів Степана Бандери.

На кадрах, які політик опублікував у своєму Telegram-каналі, Ківа стоїть зі зброєю в руках і розповідає про те, що 15 жовтня 1959 року в Мюнхені був убитий Степан Бандера.

Себе депутат назвав "лідером антифашистського руху в Україні" і засипав погрозами послідовників Бандери.

Після цього позаду нього стріляє салют, а сам Ківа починає робити постріли зі зброї.

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Але на цьому кандидат наук не зупинився - він перечекав ніч і опублікував ще один гнівний допис. За версією Ківи, Києвом ходять "натовпи з факелами", і "зігуючи, прославляють нацистських злочинців". Політик "передрік" їм страшне майбутнє і згадав Афганістан.

"Скоро в країні почне змінюватися і риторика влади, і ставлення до вашого націоналістичного (нацистського) середовища. І коли люди зрозуміють, що ви поза законом і у вас немає підтримки влади, для вас почнеться пекло на землі, вас, псів, рватимуть на частини за те, що ви творили в країні останні сім років. Як колись місцеве населення розривало поліцаїв, що перебували на службі у нацистів, коли ті тікали з міст перед наступом Червоної Армії, забувши своїх послужливих повій. Історія завжди повторюється і у подібних завжди один кінець ... Пам'ятайте Афганістан і собак, які чіпляються у відчаї до літаків, на яких відлітали янкі... на вас всіх чекає та сама доля", - написав Ківа.

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Як повідомляв Главред, влітку у Верховній Раді зареєстрували проект постанови №5721, в якому нардепи пропонують присвоїти звання Героя України Тарасу Бульбі-Боровцю та повернути його легендам українського націоналізму Степану Бандері та Роману Шухевичу. Проект закону опублікували на сайті парламенту.

Довідка. Степан Бандера - це український політичний діяч, лідер і організатор українського націоналістичного руху на Західній Україні.

Скандали за участю Ківи

Депутат Верховної Ради України від партії Опозиційна платформа - За життя Ілля Ківа вирішив звернутися до президента Росії Володимира Путіна в день його народження.

Під час свого відеозвернення скандальний нардеп назвав Путіна "великим лідером дружнього до України народу".

У відповідь українські бійці з передової записали відеозвернення до Ківи, в якому закликали побратимів "плюнути" в обличчя нардепу від партії ОПЗЖ.

Пізніше Ківа спробував пояснити, навіщо привітав Путіна з днем народження. Мовляв, він його поважає як чоловіка.