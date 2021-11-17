Чорна смуга в житті Ківи: нардеп залишився без нагородної зброї та більше не кандидат наук

Ілля Ківа розповів свою версію події / уніан

Народний депутат від ОПЗЖ Ілля Ківа, у якого відібрали нагородний пістолет, до того ж залишився без наукового ступеня кандидата наук.

За його словами, під час обшуку "влада змусила комісію в Міністерстві освіти винести рішення про позбавлення мене звання кандидата наук". Ківа запевняє, що таке рішення було прийнято на підставі того, що в його роботі немає новизни.

"Це черговий формальний привід влади мене дискредитувати. Сьогодні також пройшли обшуки у квартирі, де проживає моя друга дочка, за тими ж моїми статтями", - заявив Ківа в коментарі виданню "Страна".

читайте такожВідповідь за Бандеру: Ківу порівняли з твариною і розстріляли його фотоВін додав, що "і рішення Міністерства освіти, і рішення нинішнього міністра внутрішніх справ буде в законному порядку оскаржене в суді. Ці незаконні рішення рано чи пізно будуть скасовані".

Раніше повідомлялося, що Ілля Ківа вирішив звернутися до президента Росії Володимиру Путіну в день його народження і назвав Путіна "великим лідером дружнього до України народу".

Пізніше Ківа спробував пояснити, навіщо привітав Путіна з днем народження. Мовляв, він його поважає як людину.

Читайте також: