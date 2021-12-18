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Напівголий Кива показав, як "православні зміцнюють здоров'я"

18 грудня 2021, 12:10

Одіозний член Опозиційної платформи - За життя Ілля Кива виклав у Мережу відео, як він париться з віником у лазні.

Ківа
Ілля Кива відзначився новою дивною витівкою / УНІАН

Скандальний народний депутат від фракції Опозиційна платформа - За життя Ілля Кива виклав в Мережу відео в напівголому вигляді в лазні.

На кадрах, опублікованих в Telegram-каналі видно, що Кива сидить на лавці з віником в руках і голим торсом. Нардеп заявив, що так зміцнює здоров'я.

При цьому Кива згадав про "православних" і про "слов'ян".

"Ми, православні, зміцнюємо своє здоров'я. Мир вашому дому, слов'яни, і будьте здорові", - сказав нардеп, прикриваючись віником.

Ілля Кива в лазні
Ілля Кива в лазні / скріншот

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Чим останнім часом відзначився нардеп Ілля Кива

На початку листопада Кива привітав українців з Днем визволення Києва "розстрілом Степана Бандери".

У своєму Telegram-каналі він опублікував відео, на якому заявив, що він сам і "члени антифашистського руху України" вирішили відзначати свято, "розстрілюючи нацистів, як колись це робили наші діди та прадіди". Після цього Кива відкрив стрілянину по фотографії лідера українських націоналістів Степана Бандери.

Раніше Кива також опублікував відео, в якому розповів про те, що 15 жовтня 1959 року в Мюнхені був убитий Степан Бандера. Нардеп назвав себе "лідером антифашистського руху в Україні" і засипав послідовників Бандери погрозами. Потім позаду нього спалахнув салют, а сам Кива кілька разів вистрілив з автомата.

За фактом стрілянини з автомата проти Киви порушили кримінальне провадження.

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