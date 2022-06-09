Пілот рятував свою дружину з "Азовсталі": нові деталі геройського прориву вертольотів ЗСУ на завод

Як каже очевидець цих подій, українські розвідники добре задумали і відмінно провели складну операцію з дезінформації російських окупантів.
Українські пілоти вертольотів, які погоджувалися відправитися на смертельно небезпечний прорив через окупантську облогу Маріуполя для порятунку його захисників на" Азовсталі", усвідомлювали надвисокий ризик. Але, як в інтерв'ю спеціалізованому виданню The Warzone розповів учасник операції з бойовим псевдонімом "Флінт", у одного з пілотів на заводі перебувала дружина.
"Перший прорив був важливий тим, що багато людей дивилися на цю місію Як на нездійсненну. Тому-то ми і бажали показати іншим льотчикам, в тому числі військовим, що таке можна зробити в принцип", – говорить він.
"Флінт" каже - в Міноборони відмінно розуміли, що повністю приховати таку операцію не вийде.
Кілька пілотів відмовилися летіти, але один чоловік, який все ж погодився, мав на це важливу особисту причину.
"Основною причиною, по якій він погодився це зробити, було те, що його дружина була бойовим медиком на "Азовсталі". Вона працювала з тяжкопораненими бійцями, і завданням першого польоту була евакуація тяжкопоранених, а також її з території заводу", – розповів "Флінт".
Він також розповів, що іноді польоти здійснювалися пізно вночі і тому доводилося використовувати прилади нічного бачення.
"Перше прибуття вертольотів здивувало захисників "Азовсталі". Вони сказали, що ми не знаємо місця вашого відправлення, але ви спустилися до нас з неба. Це абсолютно особливі емоції, коли після повернення ти віддаєш поранених лікарям і розумієш, що зробив щось абсолютно неможливе. Ви відчуваєте гордість і щастя за своїх людей", – згадує "Флінт".
Як каже він, всі інші прориви ставали все складніше і складніше ‒ оскільки російські окупанти швидко наситили Маріуполь засобами протиповітряної оборони.
"Мені відома ситуація, коли наш вертоліт пролетів між двома російськими кораблями, а потім повернув праворуч і перемістився над морем на територію України. Про ці операції потрібно писати книги і знімати фільми про останнє місце оборони Маріуполя. І я думаю, що цю історію перекажуть наші діти", – підсумував "Флінт".
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Прорив українських пілотів на обложений завод "Азовсталь"
Наприкінці травня перший командир і засновник полку "Азов" Андрій Білецький говорив - українські пілоти успішно провернули операції, яких історія ще не знала. Вони понад п'ять разів вертольотами перекидали допомогу українським військовим, які були заблоковані на Азовсталі в Маріуполі
Крім того, таким чином з Маріуполя вивезли поранених і тіла вбитих захисників. Завдяки такому авіапрориву для посилення оборони міста було доставлено 72 бійці "Азова".
Пізніше керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов говорив - до Маріуполя на допомогу українським військовим вирушили 16 вертольотів, два з яких були збиті окупантами під час п'ятого та сьомого вильотів. За його словами, ще один з вертольотів був збитий, коли вирушав на допомогу іншому підбитому вертольоту.
Даних про жертви і постраждалих Буданов, однак, наводити не став.
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