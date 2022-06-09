Пілот рятував свою дружину з "Азовсталі": нові деталі геройського прориву вертольотів ЗСУ на завод

Нові деталі геройського прориву вертольотів ЗСУ на завод / Колаж Фото УНІАН та Дмитро Козацький

Українські пілоти вертольотів, які погоджувалися відправитися на смертельно небезпечний прорив через окупантську облогу Маріуполя для порятунку його захисників на" Азовсталі", усвідомлювали надвисокий ризик. Але, як в інтерв'ю спеціалізованому виданню The Warzone розповів учасник операції з бойовим псевдонімом "Флінт", у одного з пілотів на заводі перебувала дружина.

"Перший прорив був важливий тим, що багато людей дивилися на цю місію Як на нездійсненну. Тому-то ми і бажали показати іншим льотчикам, в тому числі військовим, що таке можна зробити в принцип", – говорить він.

"Флінт" каже - в Міноборони відмінно розуміли, що повністю приховати таку операцію не вийде.

Кілька пілотів відмовилися летіти, але один чоловік, який все ж погодився, мав на це важливу особисту причину.

"Основною причиною, по якій він погодився це зробити, було те, що його дружина була бойовим медиком на "Азовсталі". Вона працювала з тяжкопораненими бійцями, і завданням першого польоту була евакуація тяжкопоранених, а також її з території заводу", – розповів "Флінт".

Він також розповів, що іноді польоти здійснювалися пізно вночі і тому доводилося використовувати прилади нічного бачення.

"Перше прибуття вертольотів здивувало захисників "Азовсталі". Вони сказали, що ми не знаємо місця вашого відправлення, але ви спустилися до нас з неба. Це абсолютно особливі емоції, коли після повернення ти віддаєш поранених лікарям і розумієш, що зробив щось абсолютно неможливе. Ви відчуваєте гордість і щастя за своїх людей", – згадує "Флінт".

Як каже він, всі інші прориви ставали все складніше і складніше ‒ оскільки російські окупанти швидко наситили Маріуполь засобами протиповітряної оборони.

"Мені відома ситуація, коли наш вертоліт пролетів між двома російськими кораблями, а потім повернув праворуч і перемістився над морем на територію України. Про ці операції потрібно писати книги і знімати фільми про останнє місце оборони Маріуполя. І я думаю, що цю історію перекажуть наші діти", – підсумував "Флінт".

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Прорив українських пілотів на обложений завод "Азовсталь"

Наприкінці травня перший командир і засновник полку "Азов" Андрій Білецький говорив - українські пілоти успішно провернули операції, яких історія ще не знала. Вони понад п'ять разів вертольотами перекидали допомогу українським військовим, які були заблоковані на Азовсталі в Маріуполі

Крім того, таким чином з Маріуполя вивезли поранених і тіла вбитих захисників. Завдяки такому авіапрориву для посилення оборони міста було доставлено 72 бійці "Азова".

Пізніше керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов говорив - до Маріуполя на допомогу українським військовим вирушили 16 вертольотів, два з яких були збиті окупантами під час п'ятого та сьомого вильотів. За його словами, ще один з вертольотів був збитий, коли вирушав на допомогу іншому підбитому вертольоту.

Даних про жертви і постраждалих Буданов, однак, наводити не став.

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