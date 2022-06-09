УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

Пілот рятував свою дружину з "Азовсталі": нові деталі геройського прориву вертольотів ЗСУ на завод

9 червня 2022, 15:54

Як каже очевидець цих подій, українські розвідники добре задумали і відмінно провели складну операцію з дезінформації російських окупантів.

Вертоліт, Азовсталь
Нові деталі геройського прориву вертольотів ЗСУ на завод / Колаж Фото УНІАН та Дмитро Козацький

Українські пілоти вертольотів, які погоджувалися відправитися на смертельно небезпечний прорив через окупантську облогу Маріуполя для порятунку його захисників на" Азовсталі", усвідомлювали надвисокий ризик. Але, як в інтерв'ю спеціалізованому виданню The Warzone розповів учасник операції з бойовим псевдонімом "Флінт", у одного з пілотів на заводі перебувала дружина.

"Перший прорив був важливий тим, що багато людей дивилися на цю місію Як на нездійсненну. Тому-то ми і бажали показати іншим льотчикам, в тому числі військовим, що таке можна зробити в принцип", – говорить він.

"Флінт" каже - в Міноборони відмінно розуміли, що повністю приховати таку операцію не вийде.

Кілька пілотів відмовилися летіти, але один чоловік, який все ж погодився, мав на це важливу особисту причину.

"Основною причиною, по якій він погодився це зробити, було те, що його дружина була бойовим медиком на "Азовсталі". Вона працювала з тяжкопораненими бійцями, і завданням першого польоту була евакуація тяжкопоранених, а також її з території заводу", – розповів "Флінт".

Він також розповів, що іноді польоти здійснювалися пізно вночі і тому доводилося використовувати прилади нічного бачення.

"Перше прибуття вертольотів здивувало захисників "Азовсталі". Вони сказали, що ми не знаємо місця вашого відправлення, але ви спустилися до нас з неба. Це абсолютно особливі емоції, коли після повернення ти віддаєш поранених лікарям і розумієш, що зробив щось абсолютно неможливе. Ви відчуваєте гордість і щастя за своїх людей", – згадує "Флінт".

Як каже він, всі інші прориви ставали все складніше і складніше ‒ оскільки російські окупанти швидко наситили Маріуполь засобами протиповітряної оборони.

"Мені відома ситуація, коли наш вертоліт пролетів між двома російськими кораблями, а потім повернув праворуч і перемістився над морем на територію України. Про ці операції потрібно писати книги і знімати фільми про останнє місце оборони Маріуполя. І я думаю, що цю історію перекажуть наші діти", – підсумував "Флінт".

читайте такожГоріли в небі: ЗСУ на Донбасі знищили вертоліт окупантів РФ

Прорив українських пілотів на обложений завод "Азовсталь"

Наприкінці травня перший командир і засновник полку "Азов" Андрій Білецький говорив - українські пілоти успішно провернули операції, яких історія ще не знала. Вони понад п'ять разів вертольотами перекидали допомогу українським військовим, які були заблоковані на Азовсталі в Маріуполі

Крім того, таким чином з Маріуполя вивезли поранених і тіла вбитих захисників. Завдяки такому авіапрориву для посилення оборони міста було доставлено 72 бійці "Азова".

Пізніше керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов говорив - до Маріуполя на допомогу українським військовим вирушили 16 вертольотів, два з яких були збиті окупантами під час п'ятого та сьомого вильотів. За його словами, ще один з вертольотів був збитий, коли вирушав на допомогу іншому підбитому вертольоту.

Даних про жертви і постраждалих Буданов, однак, наводити не став.

Інші новини:

Дивіться новини Донбасу онлайн:

Автор: Єгор Бунін
новини Маріуполя Азовсталь новини України війна Росії та України
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

16:30

Ворожий штурм під Бахмутом нарвався на потужну відповідь ЗСУ: рашисти відійшли з втратами

16:24

Джонні Депп пробачить борг своєї колишньої: але є нюанс

16:23

Прикмети на 12 червня: що не можна робити на Трійцю і як не потрапити в бідуВідео

16:21

У Запорізькій області кадирівці змушували бурятів мити їм ноги - офіцерВідео

16:19

Лідери Європарламенту закликали на саміті 23-24 червня вирішити питання України у ЄвросоюзіВідео

Реклама
15:59

Загроза для всієї Європи: Зеленський попередив про ризики ядерного удару РФВідео

15:54

Пілот рятував свою дружину з "Азовсталі": нові деталі геройського прориву вертольотів ЗСУ на заводВідео

15:48

Українські бійці "підсмажили" ворога у полі: російська БМП згоріла з рашистамиВідео

15:34

Армія України звільнить Сєвєродонецьк за 2-3 дні, якщо Захід надасть далекобійну зброю - ГайдайВідео

15:23

Вони вбивають простих людей: Ірина Білик висловилася про російських зірок

15:20

Накриє максимальна спека: українців попередили про літню аномалію і назвали терміниВідео

15:04

Прикмети на 10 червня: що не можна робити і як не потрапити в бідуВідео

15:00

Пушиліна можуть "прибрати": Кремль влаштує криваві розбірки через провал "ДНР" - розвідкаВідео

14:56

Спалена техніка окупантів в Україні заросла синьо-жовтими квітами: приголомшливі фото

14:55

У РФ заговорили про завершення війни в Україні і поставили терміниВідео

14:52

Дедлайн посунувся: окупанти оголосили 12 червня новою "датою захоплення Сєвєродонецька" – ГайдайВідео

14:45

Кремлівські троянські коні в Білому домі: хто в США блокує постачання озброєння УкраїніПогляд

14:44

"Я за дружбу народів": українка-власниця кафе Росія в Берліні відмовилася змінювати його назвуФотоВідео

14:26

Найсмачніші малосольні огірки за 5 хвилин: ідеальний рецепт для кожної господиніВідео

14:21

Тримали 300 людей в "підвалі смерті": оприлюднені дані і фото катів з ЯгідногоФото

Реклама
14:21

Гороскоп на липень 2022 для всіх знаків Зодіаку: Левам – великі гроші, Овнам – вагітність, Терезам - заздрість

14:20

До Києва привезли тіла захисників Маріуполя: вдалося доставити 58 людей

13:59

ЗСУ втрачають щодня до 100 бійців убитими і до 500 пораненими - РезніковВідео

13:58

У паніці тікали в ліс: українські десантники знищили десятки бурятів на ДонбасіВідео

13:46

У Маріуполі від російського снаряда разом з сім'єю загинула голова "Служби у справах дітей"

13:34

Спадкоємець відомого мільярдера Баффетта приїхав до Києва поїздом УкрзалізниціВідео

13:26

Окупанти божеволіють на фронті: записують відео в Tik-Tok під пісні про ЗСУВідео

13:23

Роман Цимбалюк. Так Лаврова ще не опускалиВідеоблоги

13:21

Не лише пральними машинами: росіяни вкрали пісню Кузьми "Мам"Відео

13:16

Польські САУ "Краб" нищать рашистів: у Міноборони розповіли про передану Україні зброюВідео

13:11

ЗСУ "задвухсотили" офіцера окупантів, який мріяв "влаштувати Бучу" по всій Україні

13:00

Гороскоп на завтра 10 червня 2022: Ракам - небезпечні інтриги, Дівам - важливі зустрічі, Скорпіонам - заздрістьВідео

12:50

Війна буде жорстокіша: генерал-розвідник пояснив, чому Україні не варто бити по території РФВідео

12:37

Чоловік Лорак показав, як танцює і біситься їх спільна дочка Софія

12:33

Спалили дев'ять російських танків: офіцер ЗСУ розповів про нерівний переможний бій під ІзюмомВідео

12:20

Втратила чоловіка і сина: солістка "Лісапетного батальйону" розповіла, як пережила трагедіюВідео

11:59

Винних в окупації півдня України шукатимуть після війни - ДаніловВідео

11:47

У Чернігові прем'єра Джонсона "зробили" козаком Чуприною: яскраві фото

11:47

Схожа історія, або Чому Словаччина допомагає Україні зброєюПогляд

11:30

Рашисти тікали у паніці: українські артилеристи потужно накрили війська, які хотіли зайти з флангуФотоВідео

Реклама
11:22

"У питанні мови мені все одно": Дорн озвучив свою позицію

11:21

"Діди" Джонні Депп і Ештон Катчер воювали: в "ЛНР" бойовики зганьбилися з фото "ветеранів-героїв"

11:03

На окупованій частині Луганщини горить база "вагнерівців" – журналістВідео

10:57

Ще один український актор поповнив ряди ЗСУ

10:53

Росіянам не вдасться утримати Південь: колишній міністр оборони України пояснив, чому

10:45

Німеччина не передасть Україну важку зброю до зими - ZeitВідео

10:25

У Харкові через обстріли спалахнули масштабні пожежі: двоє людей загинулиФотоВідео

10:25

"Вибрав не Європу, а Україну": Роднянський оцінив розлучення сина з росіянкою Студіліною

10:02

Польща передала Україні понад 240 танків і майже 100 одиниць бронетехніки - ДудаВідео

09:42

Тарифи на комуналку взимку не зростуть: Шмигаль розповів про опалювальний сезонВідео

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти