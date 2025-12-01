Переходить до активної фази: РФ стягує у гарячі точки багато живої сили

Переміщення військової техніки з боєприпасами та особовим складом РФ зафіксували на тимчасово окупованих територіях.

Окупанти готуються до перегрупування на фронті / Колаж: Главред, фото: скріншоти

Що повідомив Андрющенко:

На ТОТ фіксують військові переміщення окупантів

Ворог посилює свої угруповання у Запорізькій і Донецькій областях

Противник переходить до активної фази перегрупування

З Новоазовського напрямку у бік населених пунктів Пологи та Гуляйполе зафіксовано переміщення значної колони вантажівок з живою силою та боєкомплектом.

Як повідомив керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко в Telegram, загалом ідентифіковано понад 20 автотранспортних засобів. При цьому набір техніки вказує на належність до одного підрозділу.

Гуляйполе / Інфографіка: Главред

Де ще зафіксовано переміщення окупантів

Країна-агресорка Росія паралельно з посиленням свого угруповання на Запорізькому напрямку збільшує рух на інших ділянках. Зокрема переміщення фіксують із Бердянського напрямку і Маріуполя через Новоазовськ на північ Донецької області.

"Після помітного уповільнення минулого тижня грудень починається зі зростання інтенсивності руху. Така ж динаміка спостерігалась на початку попереднього місяця, що вказує на системність у графіках підготовки та формування нових підрозділів, а також їх ротаційне пересування з боку росіян", - зауважив Андрющенко.

Іншими словами, як зауважив керівник Центру вивчення окупації, російські сили знову переходять від режиму "тиші" до активної фази перегрупування.

Куди ворог перевозить особовий склад і техніку останнім часом

Главред писав, що буквально два тижні тому на тимчасово окупованих територіях України зафіксували переміщення військової техніки та живої сили противника.

Російські загарбники тоді активно стягували резерви до лінії фронту, намагаючись посилити тиск на Пологівському та Гуляйпільському напрямках Запорізької області.

Ситуація на фронті - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що українські оборонці за останні дні досягли локального успіху на Новопавлівському напрямку. Згідно з аналізом ISW, підрозділи Сил оборони змогли вирушити вперед на ділянці, що розташована північніше від села Філія у Дніпропетровській області.

Раніше також повідомлялося, що Сили оборони України зачистили від російських окупантів село Іванівка Межівської селищної громади в Синельниківському районі Дніпропетровської області.

Напередодні командувач Десантно-штурмових військ повідомив, що Покровськ продовжує оборонятися, і українські сили досі утримують свої позиції у місті та контролюють частину його районів.

Про персону: Петро Андрющенко Петро Андрющенко - радник мера Маріуполя Вадима Бойченка. Після повномасштабного вторгнення РФ в Україні у лютому 2022 року став фактичним "голосом" Маріуполя. На своєму Telegram-каналі "Андрющенко Time" розповідає правду про жахіття окупації, депортацію людей російськими окупантами та про "фільтраційні" табори на Донбасі.

