Українські пілоти героїчно прорвали блокаду Маріуполя: з'явилось унікальне відео з гелікоптера

Унікальні кадри героїчного польоту українських вертольотів на Азовсталь / t.me/polkazov, Скріншот

Українські пілоти зробили надможливе - летіли на заблоковану Азовсталь у Маріуполі, аби передати нашим захисникам зброю, медикаменти та інші найнеобхідніші речі. У мережі з'явилось унікальне відео з кадрами прольоту вертольотів до Азовсталі. Про це повідомляє Головне управління розвідки України.

Відомо, що надскладну та героїчну спецоперацію проводили спеціалісти ГУР та полк "Азов".

"Щоб доставити захисникам Маріуполя вкрай необхідну зброю та боєприпаси, вертолітники ЗС України та спецпризначенці ГУР МО України здійснили унікальну за складністю операцію", - зазначили у ГУР.

Нагадаємо, українські військові здійснили 7 таких вильотів на глибину понад 100 км. У спецоперації загалом брали участь 16 гелікоптерів. Цими вертольотами також забирали поранених та тіла загиблих. Завдяки спецоперації вдалося переправити гелікоптерами для посилення оборони Маріуполя 72 бійців "Азову".

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Перший командир та засновник полку "Азов" Андрій Білецький розповів про те, що таких операцій в історії людства ніколи не було.

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Евакуація з Азовсталі

16 травня з заводу Азовсталь у Маріуполі до медичного закладу в Новоазовську евакуювали 53 тяжкопоранених для надання медичної допомоги.

Ще 211 осіб через гуманітарний коридор були доставлені в Оленівку. Для подальшого повернення їх додому буде проведена процедура обміну, повідомила заступник Міністра оборони України Ганна Маляр.

За даними британської розвідки, з Азовсталі вийшли близько 1700 українських військових. При цьому невідомо, скільки Захисників України ще залишаються на території металургійного комбінату.

Міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук розповіла, що українські військові виживали в нелюдських умовах з важкими пораненнями. В першу чергу їм необхідна нормальна медична допомога. За її словами, українська сторона працює над тим, щоб евакуювати захисників відразу після того, як їх стан стабілізується.

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