УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

Українські пілоти героїчно прорвали блокаду Маріуполя: з'явилось унікальне відео з гелікоптера

31 травня 2022, 16:51

Українські пілоти здійснили сім героїчних польотів на глибину понад 100 км до окупованого Маріуполя.

Унікальні кадри героїчного польоту українських вертольотів на Азовсталь / t.me/polkazov, Скріншот

Українські пілоти зробили надможливе - летіли на заблоковану Азовсталь у Маріуполі, аби передати нашим захисникам зброю, медикаменти та інші найнеобхідніші речі. У мережі з'явилось унікальне відео з кадрами прольоту вертольотів до Азовсталі. Про це повідомляє Головне управління розвідки України.

Відомо, що надскладну та героїчну спецоперацію проводили спеціалісти ГУР та полк "Азов".

"Щоб доставити захисникам Маріуполя вкрай необхідну зброю та боєприпаси, вертолітники ЗС України та спецпризначенці ГУР МО України здійснили унікальну за складністю операцію", - зазначили у ГУР.

Нагадаємо, українські військові здійснили 7 таких вильотів на глибину понад 100 км. У спецоперації загалом брали участь 16 гелікоптерів. Цими вертольотами також забирали поранених та тіла загиблих. Завдяки спецоперації вдалося переправити гелікоптерами для посилення оборони Маріуполя 72 бійців "Азову".

читайте такожБойовики "ДНР" погрожують стратити українських бійців з Азовсталі

Перший командир та засновник полку "Азов" Андрій Білецький розповів про те, що таких операцій в історії людства ніколи не було.

Дивіться онлайн новини Донбасу

Евакуація з Азовсталі

16 травня з заводу Азовсталь у Маріуполі до медичного закладу в Новоазовську евакуювали 53 тяжкопоранених для надання медичної допомоги.

Ще 211 осіб через гуманітарний коридор були доставлені в Оленівку. Для подальшого повернення їх додому буде проведена процедура обміну, повідомила заступник Міністра оборони України Ганна Маляр.

За даними британської розвідки, з Азовсталі вийшли близько 1700 українських військових. При цьому невідомо, скільки Захисників України ще залишаються на території металургійного комбінату.

Міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук розповіла, що українські військові виживали в нелюдських умовах з важкими пораненнями. В першу чергу їм необхідна нормальна медична допомога. За її словами, українська сторона працює над тим, щоб евакуювати захисників відразу після того, як їх стан стабілізується.

Інші новини:

війна в Україні російське вторгнення Азовсталь Маріуполь
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

18:10

Юрій Бутусов. Розпаковка БМП російського командира з купою цікавинок Відеоблоги

18:03

Досі не пекельні: чому нові санкції Євросоюзу ще не зробили боляче РосіїПогляд

17:47

На Харківщині екс-поліцейський катував жителів разом з агресорами - прокуратура

17:43

Місячний календар стрижок на червень 2022: найкращі дні для нової зачіски

17:42

Перша в списку: проти коханки Путіна Кабаєвої запровадили нові санкціїВідео

Реклама
17:37

"Брат" Байрактара: в Міноборони показали в дії американський дрон Puma – фотоФотоВідео

17:34

В Україні з'явилося нове свято: коли відзначатимемо День державностіВідео

17:33

Розвідники ДШВ спалили підрозділ окупантів РФ разом з технікоюВідео

17:17

Російська актриса вивісила на балконі прапор України

17:00

Путіна потрібно повністю усунути від влади, інакше будуть серйозні наслідки – МоравецькийВідео

17:00

"Не можна заспокоюватися": для перемоги українцям багато що належить зробити - Данилов

16:59

Готують наступ: Жданов розповів, що відбувається на Ізюмському напрямкуВідео

16:57

Смертельна хвороба: експерт пояснив, навіщо на Заході "ховають" ПутінаВідео

16:51

Українські пілоти героїчно прорвали блокаду Маріуполя: з'явилось унікальне відео з гелікоптераВідео

16:51

Обрітення глави Іоанна Предтечі 2022: традиції і заборони дня

16:30

Огірки дозріють раніше на 2-3 тижні: прості й безпечні рецепти стимуляторів ростуВідео

16:27

В РФ почали звинувачувати Польщу в захопленні українських територійВідео

16:26

Могилевська шокувала страшним відео, як поруч з жінкою розірвався снаряд

16:24

Контрудар у тил рашистам: аналітик розкрив деталі диверсійної операції ЗСУВідео

16:07

Окупант намародерив iPhone в Україні та випадково злив у Мережу рапорт про відмову воювати

Реклама
15:52

Ціни на автогаз злетіли: українцям назвали нову вартість на АЗСВідео

15:48

"Не влізла в штани, бо вагітна": у мережі висміяли Собчак, на якій не застебнулися штани

15:42

Житель Черкас щотижня робить тисячу вареників для військових на фронті

15:38

"Братів" доведеться випроваджувати силою: як Росія сама підштовхує Україну до зламу у війніПогляд

15:34

Прикмети на 1 червня: що не можна робити в перший день літа і як не потрапити в бідуВідео

15:16

Побили рекорд: Kalush Orchestra "підірвали" Spotify

15:16

Росіяни боятися бути росіянами в Польщі: прикидаються українцямиВідео

15:06

"Звільнили людей без єдиного пострілу": Лукашенко розповів казкову історію про "подвиги" КДБВідео

15:04

"Потрібно будувати лінії оборони": Жданов оцінив ризики повторного наступу РФ на Київ, Суми та ЧернігівВідео

15:00

Рада звільнила з посади омбудсмена з прав людини Людмилу Денисову

14:59

У США назвали сценарії завершення війни та оцінили ймовірність повернення Криму УкраїніВідео

14:28

За опалення двушки - 10 тисяч: українцям загрожує космічний зліт тарифівВідео

14:11

Туреччина принципово не приймає санкції проти Росії - МЗСВідео

13:59

"Раніше Порошенко був героєм": Приходько висміяла екс-президента, пригадавши йому старий боржок

13:57

Євросоюз не вводитиме газове ембарго проти Росії - канцлер АвстріїВідео

13:36

Не хочуть воювати: під Сєвєродонецьком солдати РФ стріляють один одному в ногиВідео

13:36

В Україні війна поки не закінчується, ситуація на фронті важка - ДаніловВідео

13:27

Двом окупантам РФ суд дав по 11,5 років в'язниці за обстріли Харківщини з ГрадівВідео

13:17

Європа втомилася: навіщо Захід відтягував запровадження шостого пакету санкційПогляд

13:00

Гороскоп на завтра 1 червня 2022: Левам - несподіваний поворот долі, Скорпіонам - час змін

Реклама
12:59

"До серця цей солдат притискає унітаз": Невзоров показав, як "герої" РФ стали злодіями і ґвалтівниками

12:54

Путін встановив терміни захоплення Донецької та Луганської областей: ЗМІ назвали датиВідео

12:53

У Німеччині вимагають від Шольца терміново надати Україні бронетранспортери MarderВідео

12:27

"ЧВК-шники всі полягли": рашисти скаржаться на втрати і бояться воювати проти ЗСУВідео

12:18

Гороскоп на сьогодні, 31 травня 2022: Ракам – доленосна зустріч, Дівам – сімейні проблеми, Скорпіонам - удача

12:02

Нинішня війна Росії та України може бути далеко не останньою - перший заступник голови МВС

11:38

Зеленський повідомив Ердогану, що хоче зустрітися з ПутінимВідео

11:38

Політична мета РФ, ймовірно, окупувати всю територію Донбасу - розвідка БританіїВідео

11:34

Дарма радіють: чому ракети США все одно долетять до РосіїПогляд

11:25

Пілоти Іван та Олексій вижили двічі: на полі бою та у жорстокому російському полоні

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти