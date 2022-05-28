ЗСУ за добу приземлили три ворожі цілі - літак Су-35, гелікоптер Ка-52 і безпілотник Орлан-10

Українські захисники знищили російські Су-35 і Ка-25 / Фото Вікіпедія

Протягом 27 травня захисники українського неба збили три ворожі цілі - літак Су-35, вертоліт Ка-52 і безпілотник Орлан-10. Також була знищена ротно-тактична група російських окупантів з технікою і живою силою, йдеться у зведенні командування Повітряних сил ЗСУ.

У Харківській області військовослужбовці 95-ї окремої десантно-штурмової бригади з переносного зенітного ракетного комплексу Перун збили черговий бойовий гелікоптер росіян Ка-52 Алігатор.

БПЛА Орлан-10 збила протиповітряна оборона Сухопутних військ на Донецькому напрямку.

Український винищувач Міг-29 збив російський винищувач Су-35 зі складу 23-го винищувального авіаполку Східного військового округу РФ в небі над Херсонською областю близько 24:00.

"Український Міг-29 прикривав групу літаків ударної авіації – штурмовики Су-25 Повітряних сил, які наносили удари по ворожих військах на Херсонщині. Внаслідокцього авіанальоту знищено ротно-тактичну групу окупантів з технікою і живою силою. На перехоплення українських штурмовиків з аеродрому Бельбек вилетів російський винищувач Су-35. Власне, його і зустрів український винищувач", - йдеться у зведенні.

Російський пілот катапультувався.

читайте також"Стільки авіації РФ не втрачала в жодній війні": Зеленський повідомив про ювілейний збитий літак окупантівДовідка. ПЗРК Перун (Piorun або також Grom-M) – переносний зенітно-ракетний комплекс, розроблений в 2010-2015 рр. польським Військово-технологічним університетом і компаніями CRW Telesystem-Mesko і Mesko SA. Виробляється польською оборонною компанією Mesko SA з 2016 р. З 2018 р. – на озброєнні польської армії, з 2022 — української.

Вага комплексу - 16,5 кг, довжина стовбура – 1,6 м, діаметр – 72 мм.

Дальність вогню - від 500 до 6,5 тис.м. Висота ураження цілі – 4 км. Швидкість ракети – 600 м/с. Двигун ракети – твердопаливний.

ПЗРК Перун є глибокою модернізацією ПЗРК Grom, в свою чергу розробленого на базі радянських ПЗРК Ігла-1 та Ігла-2.

ПЗРК Перун призначений для ураження цілей на низькій висоті: літаків, БПЛА, вертольотів.

Як повідомляв Главред, ЗСУ в районі села Білогорівка Луганської області на річці Сіверський Донець завдали найпотужнішого удару по військах Росії. Ворог намагався будувати понтонну переправу, щоби потрапити на інший берег і посилити свої позиції з метою подальшого оточення української армії на Донбасі. Однак ефективна робота військ України завадила такому завданню. Росіяни зазнали серйозних втрат - понад 70 одиниць техніки було знищено.

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