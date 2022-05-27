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Бійці ЗСУ на Харківщині ударом з ПЗРК Перун розтрощили ворожий вертоліт Ка-52 Алігатор

27 травня 2022, 21:33

Десантно-штурмові війська знищили вже 67 повітряних цілей окупантів РФ.

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Момент удару по ворожому вертольоту армії Росії Ка-52 / Скріншот відео ДШВ

Бійці Десантно-штурмових військ у Харківській області збили російський вертоліт Ка-52 Алігатор. Ворожий гелікоптер було знищено з переносного зенітно-ракетного комплексу Перун, який прибув з Польщі.

Як повідомляє пресслужба Десантно-штурмових військ, у п'ятницю, 27 травня, бійці 95-ї окремої десантно-штурмової бригади поклали ударний вертоліт Ка-52 Алігатор російських окупаційних військ у Харківській області. Було застосовано польський ПЗРК Перун.

Примітно, що це вже 67-а повітряна ціль противника, яку було вражено силами ДШВ.

"Сьогодні військовослужбовцями зенітного ракетно-артилерійського дивізіону 95-ї окремої десантно-штурмової бригади було збито черговий бойовий вертоліт російських окупантів Ка-52 "Алігатор". Ворожий вертоліт знищено в районі Харківської області із застосуванням переносного зенітно-ракетного комплексу "Перун". На бойовому рахунку воїнів ДШУ ЗС України це вже 67 повітряна ціль!"- підкреслюється в повідомленні.

Армія України знищує техніку військ Росії

ЗСУ в районі села Білогорівка Луганської області на річці Сіверський Донець завдали потужного удару по військах Росії. Ворог намагався будувати понтонну переправу, щоб потрапити на інші берег, і посилити свої позиції з метою подальшого оточення української армії на Донбасі. Однак ефективна робота військ України завадила такому завданню. Росіяни зазнали серйозних втрат - понад 70 одиниць техніки було знищено.

Журналіст Юрій Бутусов розповів про подвиг українських військових у Харківській області. Бійці 6-ї роти 92-бригади 24 лютого, коли війська РФ вторглися в Україну, потрапили у вороже оточення у Старому Салтові, але перемогли в бою. Вже наступного дня, 25 лютого, військові зупинили спробу росіян прорватися до міста Харків.

Війська України відбили штурм окупантів РФ поблизу Горлівки Донецької області. Загарбники намагалися встановити контроль над українськими позиціями на околиці міста. Однак ЗСУ завдали удару у відповідь і розбили роту солдатів противника, а також два танки.

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